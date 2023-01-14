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≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
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Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1305
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 19:50
#15
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«У народа существует мнение, что они ничем не занимаются»
Себя значит они к народу не относят. Боги значит. Или инопланетяне.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18747
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:13
#16
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///так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать.//

ну просто слов нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18747
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:15
#17
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а что он будет делать в сенате?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25633
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
#18
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Цитата:
alex_60:
а что он будет делать в сенате?

Мнение Народа - ничего... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18747
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
#19
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///У каждого кандидата интересная программа, от нашего представителя в Сенате мы ждём поддержки для региона и ее экономики, - добавил депутат маслихата Костаная Евгений СОТНИКОВ. //

ну этот то знает.
что говорит.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
437
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:21
#20
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балласт обновился
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3632
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:34
#21
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Цитата:
Филипп Филиппович:
У вас, -да


Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Я критикую профессиональных депутатов Мажлиса, которые получают деньги из бюджета, типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ палец об палец не ударил для успешного её внедрения, или же депутат Сарым который проспав всю осенне-зимнию сессию Мажлиса, после кантара, заявляет что проснулся в Новом Казахстане.
Кстати во время кантара их днём с огнём не могли найти корреспонденты.
Материалом темы я владею хорошо, в отличие от вас, и даже лучше чем Георгии.

[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 21:39]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3632
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:37
#22
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Цитата:
alex_60:
делать в сенате?

Официально: - представлять интересы области в Парламенте.
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