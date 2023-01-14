Отправлено: - 19:42

Филипп Филиппович:

Волна русофобии катится как эпидемия.

Цитата:никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путиня понимаю многим из россии это покажется не очевидным и странным но в мире не очень любят кичливых деревенских хабалов которые строят из себя великую цивилизациюа россияне последние 30 лет из себя это и представляли в миреначиная от пьяных туристов в турции кончая новыми русскими олигархами в куршавелеобъективности ради американцев в мире особенно в европе также не очень любятименно из за деревенской хабалистости с запросом на уважениевот где россияне и американцы могут сравниваться) в проценте ненависти от остальных народов