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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45958
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:21
Цитата:
по этому тезису получается у тебя есть начальство которое что то диктует как писать?)Цитата:
"младшие братья"
ну и где я не прав про русский национализм? ой простите вы же себя дойчем считаете чистокровным)
младший братик получается? а украинцы вам тоже старшие или на ровне?)
Цитата:
приблатика и сейчас живет лучше чем все снг и в томи числе россия,как так вышло интересно?)Цитата:
на житницу союза шло все продовольствие
логично капец) Цитата:
а она и сейчас не мечтает уже)
Цитата:
умные)
Цитата:
в советских? до перестройки нет а потом как начали писать)
Цитата:
лет 10 еще отпущено
Цитата:
странно
а колбаса и молоко у нас чье на прилавках?
деп, разумович?)) и по качеству кстати в разы лучше всех российских аналогов (анало говнет)Цитата:
бедный
как же ты живешь то плохо)
Филипп Филиппович:
То есть тезис, что СССР развалился, что все растащили коммунисты, уже сменился? Начальство велело сменить точку и перебазироваться?)
То есть тезис, что СССР развалился, что все растащили коммунисты, уже сменился? Начальство велело сменить точку и перебазироваться?)
по этому тезису получается у тебя есть начальство которое что то диктует как писать?)Цитата:
Эл-починно:
Ну и для кого и зачем, вы такие байки тут выкладываете? Да Россия в убогу младших братьев, сама не доедала.
Ну и для кого и зачем, вы такие байки тут выкладываете? Да Россия в убогу младших братьев, сама не доедала.
"младшие братья"
ну и где я не прав про русский национализм? ой простите вы же себя дойчем считаете чистокровным)
младший братик получается? а украинцы вам тоже старшие или на ровне?)
Цитата:
Эл-починно:
Прибалты жили лучше чем западненцы
Прибалты жили лучше чем западненцы
приблатика и сейчас живет лучше чем все снг и в томи числе россия,как так вышло интересно?)Цитата:
Эл-починно:
на Украину шло всё продовольствие
на Украину шло всё продовольствие
на житницу союза шло все продовольствие
логично капец) Цитата:
Эл-починно:
в Казахстан - новейшее оборудование энергетики, о чём Россия и не мечтала тогда.
в Казахстан - новейшее оборудование энергетики, о чём Россия и не мечтала тогда.
а она и сейчас не мечтает уже)
Цитата:
YESNO:
За всю Одессу не надо . Они же разные бывают .Какие евреи в первую очередь ?
За всю Одессу не надо . Они же разные бывают .Какие евреи в первую очередь ?
умные)
Цитата:
YESNO:
не помню ?а где это было . в газетах писали ?
не помню ?а где это было . в газетах писали ?
в советских? до перестройки нет а потом как начали писать)
Цитата:
Филипп Филиппович:
Уже 10 минут прошло. Всё ещё нет?
Уже 10 минут прошло. Всё ещё нет?
лет 10 еще отпущено
Цитата:
Филипп Филиппович:
Нету уже ничего, не прошло и 3о лет. Можете уже забыть о них.
Нету уже ничего, не прошло и 3о лет. Можете уже забыть о них.
странно
а колбаса и молоко у нас чье на прилавках?
деп, разумович?)) и по качеству кстати в разы лучше всех российских аналогов (анало говнет)Цитата:
Филипп Филиппович:
Молоко, из китайского порошка. Мясо ляшки конины, из аргентинских кенгуру. Если только бананы...
Молоко, из китайского порошка. Мясо ляшки конины, из аргентинских кенгуру. Если только бананы...
бедный
как же ты живешь то плохо)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:28
Цитата:
Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя.
abaika95:
младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?
младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?
Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:32
Цитата:
я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)
ссср развалился из русского национализма)
видите ничего плохого в это не вкладываю
Эл-починно:
Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал,
Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал,
я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)
ссср развалился из русского национализма)
видите ничего плохого в это не вкладываю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:36
Цитата:
темнокожсть это прямой очевидный факт
младшие братья это что такое? экономический моральный или исторический фактор?
с чего грузины или армяне политические народы заставшие римлян младшие братья русским?))
или украинцы младшие от этноса которого и откулопались русские?
американцы младшие или старшие братья британцам?)
Эл-починно:
младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя
младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя
темнокожсть это прямой очевидный факт
младшие братья это что такое? экономический моральный или исторический фактор?
с чего грузины или армяне политические народы заставшие римлян младшие братья русским?))
или украинцы младшие от этноса которого и откулопались русские?
американцы младшие или старшие братья британцам?)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:43
Цитата:
Уже смешно!Цитата:
ещё какие версии будут? Просто ради интереса. Насколько серое вещество развито. Цитата:
А нет, больше версий не нужно, с вами и так всё понятно.
Передавайте старшим братьям привет!
abaika95:
я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)
я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)
Уже смешно!Цитата:
abaika95:
ссср развалился из русского национализма
ссср развалился из русского национализма
ещё какие версии будут? Просто ради интереса. Насколько серое вещество развито. Цитата:
abaika95:
темнокожсть это прямой очевидный факт
темнокожсть это прямой очевидный факт
А нет, больше версий не нужно, с вами и так всё понятно.
Передавайте старшим братьям привет!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1058
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:48
Цитата:
В 1917 году власть захватила банда сефардов во главе Лейбой Давыдовичем Бронштейном (Троцким) . За которым стояли амерканские сефарды ,они обеспечили деньгами , оружием , боевиками .
Бланк-Ленин вначале большой роли не играл , его финансировали ашкеназы из Германии . Они то и произвели октябрьский переворот , сместив сефардских революционеров . Сами сефарды называют ашкеназов жидами .
abaika95:
первые большевики (евреи
первые большевики (евреи
В 1917 году власть захватила банда сефардов во главе Лейбой Давыдовичем Бронштейном (Троцким) . За которым стояли амерканские сефарды ,они обеспечили деньгами , оружием , боевиками .
Бланк-Ленин вначале большой роли не играл , его финансировали ашкеназы из Германии . Они то и произвели октябрьский переворот , сместив сефардских революционеров . Сами сефарды называют ашкеназов жидами .
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