Отправлено: - 19:21

Филипп Филиппович:

То есть тезис, что СССР развалился, что все растащили коммунисты, уже сменился? Начальство велело сменить точку и перебазироваться?)

Эл-починно:

Ну и для кого и зачем, вы такие байки тут выкладываете? Да Россия в убогу младших братьев, сама не доедала.

Эл-починно:

Прибалты жили лучше чем западненцы

Эл-починно:

на Украину шло всё продовольствие

Эл-починно:

в Казахстан - новейшее оборудование энергетики, о чём Россия и не мечтала тогда.

YESNO:

За всю Одессу не надо . Они же разные бывают .Какие евреи в первую очередь ?

YESNO:

не помню ?а где это было . в газетах писали ?

Филипп Филиппович:

Уже 10 минут прошло. Всё ещё нет?

Филипп Филиппович:

Нету уже ничего, не прошло и 3о лет. Можете уже забыть о них.

Филипп Филиппович:

Молоко, из китайского порошка. Мясо ляшки конины, из аргентинских кенгуру. Если только бананы...

Цитата:по этому тезису получается у тебя есть начальство которое что то диктует как писать?)Цитата:"младшие братья"ну и где я не прав про русский национализм? ой простите вы же себя дойчем считаете чистокровным)младший братик получается? а украинцы вам тоже старшие или на ровне?)Цитата:приблатика и сейчас живет лучше чем все снг и в томи числе россия,как так вышло интересно?)Цитата:на житницу союза шло все продовольствиелогично капец) Цитата:а она и сейчас не мечтает уже)Цитата:умные)Цитата:в советских? до перестройки нет а потом как начали писать)Цитата:лет 10 еще отпущеноЦитата:странноа колбаса и молоко у нас чье на прилавках?деп, разумович?)) и по качеству кстати в разы лучше всех российских аналогов (анало говнет)Цитата:бедныйкак же ты живешь то плохо)