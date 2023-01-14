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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1307
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 18:30
#15
Комментарий удален модератором.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 18:32
#16
Комментарий удален модератором.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
538
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 19:09
#17
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Уважаемые форумчане. Все сообщения выше удалены как несоответствующие теме ветки. Прошу вас придерживаться правил. Вы всегда можете поговорить на свободные темы во флуде.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21751
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 19:31
#18
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В Грузии как то легче россиянам работать, тот же Руслан Левиев, неплохо там делает свою работу российской журналистики.
А вот в Литве или Латвии, изгнали с позором Дождь, и все просто тупо из за одного провокатора..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13382
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 19:42
#19
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Волна русофобии катится как эпидемия.

никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин
я понимаю многим из россии это покажется не очевидным и странным но в мире не очень любят кичливых деревенских хабалов которые строят из себя великую цивилизацию
а россияне последние 30 лет из себя это и представляли в мире
начиная от пьяных туристов в турции кончая новыми русскими олигархами в куршавеле
объективности ради американцев в мире особенно в европе также не очень любят
именно из за деревенской хабалистости с запросом на уважение
вот где россияне и американцы могут сравниваться) в проценте ненависти от остальных народов
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1307
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 19:47
#20
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Цитата:
abaika95:
никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин

Я искренне поражаюсь наивным людям. У них во всём Путин виноват. :lol: 8-) А причинно-следсвенное в упор не видят.
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