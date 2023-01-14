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≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
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Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
#1
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Ну всё!
Теперь попрëт!
Всмысле, изучение культуры Америки на благо славного народа Казахстана)))
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:51
#2
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Цитата:
вновь выиграл выборы в Сенат

Никогда ж такого не было, и нате вам, опять случилось...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25631
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:28
#3
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Цитата:

У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.

Правильное мнение, у Народа... :lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:34
#4
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Цитата:
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями.

Чего-то навеяло классику.
Цитата:
Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.   Наверху -- он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человечек в затрапезной фуражке с молоточками.   Вспоминаю: "На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн"...   Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:37
#5
Комментарий удален модератором.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:41
#6
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Цитата:
У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.

Ну почему же?
Они же:
Цитата:
 каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Депутаты общались, смеялись и бросали бюллетени в заветную урну

Очень!
Ну очень, занятые люди!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
989
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:49
#7
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мммммммм...
Как же это прекрасно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3629
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:59
#8
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Цитата:
Филипп Филиппович:
очень, занятые люди!

Цитата:
drakon:
мнение, что они ничем не занимаются.


Филип Филипыч, ну вы же не Шариков, и даже не юный и неопытный Георгии: - кесаря от слесаря отличить можете и должны: - они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель, врач, учитель, шоумен, общественник и так далее, и притом неплохие работяги, если власть и народ их выбрали в маслихаты.
НИЧЕМ не занимаются- это к тем кто повыше сидит и сидит не просто так, а за деньги и притом большие деньги, в Мажлисе, например - небезизвестный Рау.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:05
#9
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Цитата:
вновь выиграл

Вся наша жизнь -игра!
И ктож тому виной,
Что я увлёкся, этою игрой?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:12
#10
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Цитата:
ACROS:
они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель,

Соглашусь с одним. Что не обязаны.
И токмо, служение на благо народа, их влечёт, что за уши не оттащишь от этой бесплатной кормушки.
Не хочу хвастаться, с некоторыми знаком лично. Так что могу судить об этом.)
А если вы не там, то у вас один из трёх вариантов:
А а оно мне надо!?
Бе пока не получается.
Ве пока ещё не клюнуло...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
636
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:20
#11
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Цитата:
ACROS:
это к тем кто повыше сидит

По секрету: Сенат - ВЕРХНЯЯ палата парламента. Мажилис - нижняя.
Выше Сената только президент.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3629
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:29
#12
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Цитата:
Skeptic:
По секрету:


Я их и имел ввиду, тех кто повыше - Мажлис и Сенат: - в чём тут именно ваш секрет??

Цитата:
Филипп Филиппович:
Так что могу судить об этом.)


Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
139
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:49
#13
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Цитата:
ACROS:
Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.

У вас, -да)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21751
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 19:28
#14
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Эх камыстинский район..
Этоттакая Ж как была, так и останется среди местных баев, поделивших земли между собой..
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