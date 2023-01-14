Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45958
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
Читать новость
Читать новость
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
Ну всё!
Теперь попрëт!
Всмысле, изучение культуры Америки на благо славного народа Казахстана)))
Теперь попрëт!
Всмысле, изучение культуры Америки на благо славного народа Казахстана)))
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:51
Цитата:
Никогда ж такого не было, и нате вам, опять случилось...
вновь выиграл выборы в Сенат
Никогда ж такого не было, и нате вам, опять случилось...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25631
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:28
Цитата:
У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.
Правильное мнение, у Народа...
У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.
Правильное мнение, у Народа...
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:34
Цитата:
Чего-то навеяло классику.
Цитата:
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями.
Чего-то навеяло классику.
Цитата:
Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши. Наверху -- он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человечек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю: "На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн"... Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:37
Комментарий удален модератором.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:41
Цитата:
Ну почему же?
Они же:
Цитата:
Очень!
Ну очень, занятые люди!
У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.
Ну почему же?
Они же:
Цитата:
каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Депутаты общались, смеялись и бросали бюллетени в заветную урну
Очень!
Ну очень, занятые люди!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 989
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:49
мммммммм...
Как же это прекрасно..
Как же это прекрасно..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3629
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:59
Цитата:
Цитата:
Филип Филипыч, ну вы же не Шариков, и даже не юный и неопытный Георгии: - кесаря от слесаря отличить можете и должны: - они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель, врач, учитель, шоумен, общественник и так далее, и притом неплохие работяги, если власть и народ их выбрали в маслихаты.
НИЧЕМ не занимаются- это к тем кто повыше сидит и сидит не просто так, а за деньги и притом большие деньги, в Мажлисе, например - небезизвестный Рау.
Филипп Филиппович:
очень, занятые люди!
очень, занятые люди!
Цитата:
drakon:
мнение, что они ничем не занимаются.
мнение, что они ничем не занимаются.
Филип Филипыч, ну вы же не Шариков, и даже не юный и неопытный Георгии: - кесаря от слесаря отличить можете и должны: - они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель, врач, учитель, шоумен, общественник и так далее, и притом неплохие работяги, если власть и народ их выбрали в маслихаты.
НИЧЕМ не занимаются- это к тем кто повыше сидит и сидит не просто так, а за деньги и притом большие деньги, в Мажлисе, например - небезизвестный Рау.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:05
Цитата:
Вся наша жизнь -игра!
И ктож тому виной,
Что я увлёкся, этою игрой?
вновь выиграл
Вся наша жизнь -игра!
И ктож тому виной,
Что я увлёкся, этою игрой?
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:12
Цитата:
Соглашусь с одним. Что не обязаны.
И токмо, служение на благо народа, их влечёт, что за уши не оттащишь от этой бесплатной кормушки.
Не хочу хвастаться, с некоторыми знаком лично. Так что могу судить об этом.)
А если вы не там, то у вас один из трёх вариантов:
А а оно мне надо!?
Бе пока не получается.
Ве пока ещё не клюнуло...
ACROS:
они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель,
они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель,
Соглашусь с одним. Что не обязаны.
И токмо, служение на благо народа, их влечёт, что за уши не оттащишь от этой бесплатной кормушки.
Не хочу хвастаться, с некоторыми знаком лично. Так что могу судить об этом.)
А если вы не там, то у вас один из трёх вариантов:
А а оно мне надо!?
Бе пока не получается.
Ве пока ещё не клюнуло...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 636
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:20
Цитата:
По секрету: Сенат - ВЕРХНЯЯ палата парламента. Мажилис - нижняя.
Выше Сената только президент.
ACROS:
это к тем кто повыше сидит
это к тем кто повыше сидит
По секрету: Сенат - ВЕРХНЯЯ палата парламента. Мажилис - нижняя.
Выше Сената только президент.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3629
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:29
Цитата:
Я их и имел ввиду, тех кто повыше - Мажлис и Сенат: - в чём тут именно ваш секрет??
Цитата:
Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.
Skeptic:
По секрету:
По секрету:
Я их и имел ввиду, тех кто повыше - Мажлис и Сенат: - в чём тут именно ваш секрет??
Цитата:
Филипп Филиппович:
Так что могу судить об этом.)
Так что могу судить об этом.)
Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 18:49
Цитата:
У вас, -да)
ACROS:
Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.
Не уверен - не чувствуется знание предмета разговора.
У вас, -да)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21751
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 19:28
Эх камыстинский район..
Этоттакая Ж как была, так и останется среди местных баев, поделивших земли между собой..
Этоттакая Ж как была, так и останется среди местных баев, поделивших земли между собой..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 220, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 217
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС, YESNO, 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать