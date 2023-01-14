Отправлено: - 18:12

ACROS:

они и не обязаны НИЧЕМ не заниматься, они ЧЕМ то занимаются у себя на основной работе, каждый из них- хлебороб, предприниматель,

Цитата:Соглашусь с одним. Что не обязаны.И токмо, служение на благо народа, их влечёт, что за уши не оттащишь от этой бесплатной кормушки.Не хочу хвастаться, с некоторыми знаком лично. Так что могу судить об этом.)А если вы не там, то у вас один из трёх вариантов:А а оно мне надо!?Бе пока не получается.Ве пока ещё не клюнуло...