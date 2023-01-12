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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 27 из 27«1...252627
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:21
#390
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Цитата:
Филипп Филиппович:
То есть тезис, что СССР развалился, что все растащили коммунисты, уже сменился? Начальство велело сменить точку и перебазироваться?)

по этому тезису получается у тебя есть начальство которое что то диктует как писать?)Цитата:
Эл-починно:
Ну и для кого и зачем, вы такие байки тут выкладываете? Да Россия в убогу младших братьев, сама не доедала.

"младшие братья"
ну и где я не прав про русский национализм? ой простите вы же себя дойчем считаете чистокровным)
младший братик получается? а украинцы вам тоже старшие или на ровне?)

Цитата:
Эл-починно:
Прибалты жили лучше чем западненцы

приблатика и сейчас живет лучше чем все снг и в томи числе россия,как так вышло интересно?)Цитата:
Эл-починно:
на Украину шло всё продовольствие

на житницу союза шло все продовольствие
логично капец) Цитата:
Эл-починно:
в Казахстан - новейшее оборудование энергетики, о чём Россия и не мечтала тогда.

а она и сейчас не мечтает уже)
Цитата:
YESNO:
За всю Одессу не надо . Они же разные бывают .Какие евреи в первую очередь ?

умные)
Цитата:
YESNO:
не помню ?а где это было . в газетах писали ?

в советских? до перестройки нет а потом как начали писать)
Цитата:
Филипп Филиппович:
Уже 10 минут прошло. Всё ещё нет?

лет 10 еще отпущено
Цитата:
Филипп Филиппович:
Нету уже ничего, не прошло и 3о лет. Можете уже забыть о них.

странно
а колбаса и молоко у нас чье на прилавках?
деп, разумович?)) и по качеству кстати в разы лучше всех российских аналогов (анало говнет)Цитата:
Филипп Филиппович:
Молоко, из китайского порошка. Мясо ляшки конины, из аргентинских кенгуру. Если только бананы...

бедный
как же ты живешь то плохо)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1307
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:28
#391
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Цитата:
abaika95:
младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?

Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя. 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:32
#392
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Цитата:
Эл-починно:
Вот из за таких как вы и происходят все казусы, я младших братьев в хорошем смысле этого слова написал,

я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)
ссср развалился из русского национализма)
видите ничего плохого в это не вкладываю
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13382
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:36
#393
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Цитата:
Эл-починно:
младших братьев в хорошем смысле этого слова написал, а вы его в кавычки взяли. Теперь уже и темнокожий, хотя он такой и есть произносить нельзя

темнокожсть это прямой очевидный факт
младшие братья это что такое? экономический моральный или исторический фактор?
с чего грузины или армяне политические народы заставшие римлян младшие братья русским?))
или украинцы младшие от этноса которого и откулопались русские?
американцы младшие или старшие братья британцам?)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1307
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:43
#394
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Цитата:
abaika95:
я тоже пишу всегда в хорошем смысле слова)

Уже смешно!Цитата:
abaika95:
ссср развалился из русского национализма

ещё какие версии будут? Просто ради интереса. Насколько серое вещество развито. :lol: Цитата:
abaika95:
темнокожсть это прямой очевидный факт

А нет, больше версий не нужно, с вами и так всё понятно. :lol:
Передавайте старшим братьям привет! 8-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1058
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 19:48
#395
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Цитата:
abaika95:
первые большевики (евреи

В 1917 году власть захватила банда сефардов во главе Лейбой Давыдовичем Бронштейном (Троцким) . За которым стояли амерканские сефарды ,они обеспечили деньгами , оружием , боевиками .
Бланк-Ленин вначале большой роли не играл , его финансировали ашкеназы из Германии . Они то и произвели октябрьский переворот , сместив сефардских революционеров . Сами сефарды называют ашкеназов жидами .
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