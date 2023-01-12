Отправлено: - 17:23

Филипп Филиппович:

Ты как всегда, опять перепутал. Это ты и должен был сам строить светлое будущее.

Цитата:Ну как то, до 16ти лет, когда коммунисты начали грабить и хапать себе, все что плохо лежит, я об этом еще не задумывался..А вот задумался только тогда, когда патриоты СССР все уже захапали..Только потому, что я стал немного взрослее.А что, надо было думать об этом в год кролика в 1975м?Тогда с какого крена это было бы счастливым детством?Что то ты там опять юлишь..