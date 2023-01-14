Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
Читать новость

Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
129
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё!
Теперь попрëт!
Всмысле, изучение культуры Америки на благо славного народа Казахстана)))
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
129
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 16:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вновь выиграл выборы в Сенат

Никогда ж такого не было, и нате вам, опять случилось...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25631
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.

Правильное мнение, у Народа... :lol:
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
129
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями.

Чего-то навеяло классику.
Цитата:
Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.   Наверху -- он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человечек в затрапезной фуражке с молоточками.   Вспоминаю: "На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн"...   Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
129
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самат Шуменбаев очень известен, многих людей вылечил. А также и... Кушинова, тоже хороший человек на самом деле!

Георгий сегодня перлит! Всмысле перл. Всмысле перлы!
Ну вы поняли!)
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
129
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У народа существует мнение, что они ничем не занимаются.

Ну почему же?
Они же:
Цитата:
 каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Депутаты общались, смеялись и бросали бюллетени в заветную урну

Очень!
Ну очень, занятые люди!
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
989
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 17:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мммммммм...
Как же это прекрасно..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 184, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 182
Зарегистрированные пользователи: YESNO, Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS