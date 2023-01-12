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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21730
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:23
#360
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Ты как всегда, опять перепутал. Это ты и должен был сам строить светлое будущее.

Ну как то, до 16ти лет, когда коммунисты начали грабить и хапать себе, все что плохо лежит, я об этом еще не задумывался..
А вот задумался только тогда, когда патриоты СССР все уже захапали..
Только потому, что я стал немного взрослее.
А что, надо было думать об этом в год кролика в 1975м?
Тогда с какого крена это было бы счастливым детством?
Что то ты там опять юлишь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21730
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:26
#361
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Цитата:
Филипп Филиппович:
А! Ишака?)

Вот у вас в России наверно так, глядя как несчастные дети разбегаются врассыпную оттуда, даже на Ишаках, лишь бы твои горячо любимые власти их не призвали к Богу..
У нас в Казахстане год кролика..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3626
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:27
#362
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Цитата:
Серый волк:
даже мыло по талонам было.

Цитата:
saba:
после Брежнева были ещё Андропов и Черненко


Судить о временах Союза тут могут только я и алекс, остальные в силу своего возраста плохо помнят что было в действительности в то время, несут какой то бред: - не было никаких талонов, по крайней мере у нас в деревне; - после развала СССР в 90-е годы была разнарядка: - сегодня оттовариваются доярки, телятницы и скотники, в следующий раз - механизаторы, шофера и так далее: - был страшный дефицит всего и вся и огромные очереди на всё и вся: -единственное были талоны на спиртное, после введения Горбачёвым сухого закона в апреле 1985 года и вырубки всех виноградников и закрытия ликеро-водочных заводов; на проведение свадьбы сельский совет выдавал талоны на водку по количеству гостей; при Андропове были облавы на людей в дневное время в общественных местах на предмет трудовой дисциплины и выявления тунеядцев: - вокзалы, кинотеатры, столовые, рестораны.

[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 17:28]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1298
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:35
#363
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Цитата:
ACROS:
Судить о временах Союза тут могут только я и алекс, остальные в силу своего возраста плохо помнят

Оно конечно всё так, ну так и объясните своему оппоненту, что талонов ни на мыло, тем более на спички не было, о которых он тут пишет :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21730
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:36
#364
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Пойдука я в 12ти этажку, смотреть на наших несчастных детей..
Наверно плачут там все, домой хотят..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3626
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:39
#365
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Цитата:
Эл-починно:
объясните


Мне нет смысла никому тут ничего обьяснять, потому что тут: - "...тихо сам с собою я веду беседу..." - примерно так или почти так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18732
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:40
#366
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помню после института, в России, на заводе, пропускная система. Время Анндропова. а я в книжном магазине.
в рабочее время.
хоп, рядом начальник моего отдела.
посмотрели друг на друга, тем и закончилось.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18732
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:41
#367
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отмечу, в книжном магазине,
не "в очереди за спичками."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18732
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:42
#368
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на работе сделали вид что ничего такого не было.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2023 - 17:43]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1298
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:43
#369
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Цитата:
alex_60:
Время Анндропова.

Да жёсткое время было, больше трёх не собираться.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1298
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:47
#370
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Цитата:
ACROS:
Мне нет смысла никому тут ничего обьяснять, потому что тут: - "...тихо сам с собою я веду беседу..." - примерно так или почти так.

Тогда так же не вижу смысла утверждать тут подобное
Цитата:
ACROS:
Судить о временах Союза тут могут только я и алекс, остальные в силу своего возраста плохо помнят

8-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1052
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:51
#371
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Цитата:
Эл-починно:
что талонов

Вспомнил, талоны были. В гостиницу Целинная я ходил обедать - даёшь талон а тебе обед. не помню откуда талоны брал только.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1298
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 17:54
#372
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Цитата:
YESNO:
Вспомнил, талоны были. В гостиницу Целинная я ходил обедать - даёшь талон а тебе обед. не помню откуда талоны брал только.

Не знаю смеяться или нет? Шутки у вас точно не удачные. И к стране точно ничего общего не имеют! :lol:
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