Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
Филипп Филиппович: Ты как всегда, опять перепутал. Это ты и должен был сам строить светлое будущее.
Ну как то, до 16ти лет, когда коммунисты начали грабить и хапать себе, все что плохо лежит, я об этом еще не задумывался.. А вот задумался только тогда, когда патриоты СССР все уже захапали.. Только потому, что я стал немного взрослее. А что, надо было думать об этом в год кролика в 1975м? Тогда с какого крена это было бы счастливым детством? Что то ты там опять юлишь..
Судить о временах Союза тут могут только я и алекс, остальные в силу своего возраста плохо помнят что было в действительности в то время, несут какой то бред: - не было никаких талонов, по крайней мере у нас в деревне; - после развала СССР в 90-е годы была разнарядка: - сегодня оттовариваются доярки, телятницы и скотники, в следующий раз - механизаторы, шофера и так далее: - был страшный дефицит всего и вся и огромные очереди на всё и вся: -единственное были талоны на спиртное, после введения Горбачёвым сухого закона в апреле 1985 года и вырубки всех виноградников и закрытия ликеро-водочных заводов; на проведение свадьбы сельский совет выдавал талоны на водку по количеству гостей; при Андропове были облавы на людей в дневное время в общественных местах на предмет трудовой дисциплины и выявления тунеядцев: - вокзалы, кинотеатры, столовые, рестораны.
помню после института, в России, на заводе, пропускная система. Время Анндропова. а я в книжном магазине. в рабочее время. хоп, рядом начальник моего отдела. посмотрели друг на друга, тем и закончилось.
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