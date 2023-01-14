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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45957
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
#1
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Коротко.
Как встречают.
Волна русофобии катится как эпидемия.
Но деньги, ведь не лишними не бывают!
Поэтому русским улыбаются, ненавидя в душе.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4875
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 15:19
#2
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по традиции, наверное, - "Хорошо там, где нас нет"))))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 15:37
#3
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Цитата:
Я очень устала от тяжёлой атмосферы российского общества, от «ватничества», жлобства, от рабского заискивания людей перед властью и чиновниками, от квасного урапатриотизма.


Вот это в точку!
Они, россияне и тут нам говорят, что Власть и конкретно силовиков, нужно даже не уважать, а любить с какой то рабской покорностью ..
Блин, что там с ними случилось?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 15:38
#4
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Цитата:
«Я не вижу для себя и своей команды перспектив, оставаясь внутри. Слишком много факторов нестабильности, угроза мобилизации и давящее чувство несправедливости от всего происходящего, которое, к сожалению, я не мог выразить открыто пока был в России».


У меня тоже айтишник живет, говорит ровно то же самое, открывать собирается ВНЖ..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 15:42
#5
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Цитата:
Но поддержка Украины в Грузии чувствуется не только в мерах поддержки и сборах гуманитарной помощи, она чувствуется как на улицах городов, так и в разговорах простых граждан.


Мне непонятно одно, почему грузинские власти зажали Буки Украине, в то время, как они сильно необходимы Украине бороться с оккупантами?
Саакашвили между прочим назвал это позором..
Тогда как в 2008м, Украина помогла этими Буками Грузии и сильно помогла отбиваться от агрессии со стороны оккупантов..

[Исправлено: 111, 14.01.2023 - 15:43]
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