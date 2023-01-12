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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 23 из 23«1...212223
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45957
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:38
#330
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Цитата:
Филипп Филиппович:
"совкам", как им было креново при социализме!

Выше все написал. Ничего не доказываю.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:40
#331
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Цитата:
YESNO:
Почему так невнимательно читаете? Я разве написал что я с ней борюсь?

Тогда, я ничего не понимаю, что из этого, правда...
Цитата:
YESNO:
Меня система не имеет. Я знаю как с ней бороться.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:41
#332
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Цитата:
Эл-починно:
открою вам секрет, любая система имеет своих граждан, как хочет. Только одних более счастливо

Да вы что... Хитрая какая система имеет весь земной шар. С разделением по филиалам.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:43
#333
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Тогда, я ничего не понимаю, что из этого, правда...

Знать и бороться разные вещи. Ты можешь знать и не применять свои знания на практике. Сейчас даже не система, а точнее матрица.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:49
#334
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А каракулевые шапки?
Кто помнит?
И конечно же семейные фото..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1289
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:51
#335
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Цитата:
YESNO:

Терзают меня смутные сомнения, а не знакомы ли мы? У меня друг был, жил у бабушки на клубе строителей по Шипина, мама от горисполкома по заграницам летала. Жила в районе тулпара.
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