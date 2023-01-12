Отправлено: - 15:40

YESNO:

Почему так невнимательно читаете? Я разве написал что я с ней борюсь?

YESNO:

Меня система не имеет. Я знаю как с ней бороться.

Цитата:Тогда, я ничего не понимаю, что из этого, правда...Цитата: