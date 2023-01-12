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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 45957
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:16
Цитата:
То есть при СССР, к тебе приходили дяди, и думали за тебя, что тебе делать?)
Или сперва пописать, а потом штаны снять? Или наоборот?)
К чему ты это?
111:
Мой ребенок уже сам вполне решает в три года, что ему делать, сам старается после себя убрать, не любит, когда ему помогают, старается сделать сперва все сам.. А не ждать, когда за него какой то дядя будет думать
Мой ребенок уже сам вполне решает в три года, что ему делать, сам старается после себя убрать, не любит, когда ему помогают, старается сделать сперва все сам.. А не ждать, когда за него какой то дядя будет думать
То есть при СССР, к тебе приходили дяди, и думали за тебя, что тебе делать?)
Или сперва пописать, а потом штаны снять? Или наоборот?)
К чему ты это?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:17
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:18
Цитата:
Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.
Эл-починно:
А вас какая система больше поимела? Или сегодня всё ещё имеют?
А вас какая система больше поимела? Или сегодня всё ещё имеют?
Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:20
Взглядитесь в наши счастливые лица!
Все это не благодаря нашим мамам и папам, а благодаря СССР, который потом нас ограбил в 80е..
Все это не благодаря нашим мамам и папам, а благодаря СССР, который потом нас ограбил в 80е..
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:24
А вот ребенок, с нашей группы плачет..
Вывод - ему не нравится СССР!
В СССР по законам Чучхе плакать было нельзя!
Вывод - ему не нравится СССР!
В СССР по законам Чучхе плакать было нельзя!
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:25
Цитата:
Огульно тут и везде пишет только один персон!
Цитата:
Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры.
YESNO:
Научитесь не цепляться к словам и не писать огульно.
Научитесь не цепляться к словам и не писать огульно.
Огульно тут и везде пишет только один персон!
Цитата:
YESNO:
4 года в детстве. И 4 года в уже сознательном возрасте.
4 года в детстве. И 4 года в уже сознательном возрасте.
Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:26
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:26
Цитата:
Зато по вам заметно - стоите!
ПС - открою вам секрет, любая система имеет своих граждан, как хочет. Только одних более счастливо, других не очень.
[Исправлено: Эл-починно, 14.01.2023 - 15:32]
YESNO:
Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.
Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.
Зато по вам заметно - стоите!
ПС - открою вам секрет, любая система имеет своих граждан, как хочет. Только одних более счастливо, других не очень.
[Исправлено: Эл-починно, 14.01.2023 - 15:32]
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:28
Цитата:
Мне кажется, что вы уже сами забыли, что пытаетесь доказать "совкам", как им было креново при социализме!)
YESNO:
Вы вообще о чем? При чем здесь дети и детство в определённый промежуток времени. Что вы все прмешались на этом детстве при СССР.
Вы вообще о чем? При чем здесь дети и детство в определённый промежуток времени. Что вы все прмешались на этом детстве при СССР.
Мне кажется, что вы уже сами забыли, что пытаетесь доказать "совкам", как им было креново при социализме!)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:31
Цитата:
Значит хуже?
Но вас это устраивает, потому что:
Цитата:
Так вы- борец, с системой?
Можно поподробнее?
YESNO:
Вы зачем свои слова цепляете ко мне применительно. Я где то написал что сейчас лучше?
Вы зачем свои слова цепляете ко мне применительно. Я где то написал что сейчас лучше?
Значит хуже?
Но вас это устраивает, потому что:
Цитата:
YESNO:
Меня система не имеет. Я знаю как с ней бороться.
Меня система не имеет. Я знаю как с ней бороться.
Так вы- борец, с системой?
Можно поподробнее?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:34
Цитата:
На те же грабли наступаете. И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках, и олово плавили, и по стройкам лазили, играли в ножички - землю отвоевывали. Плассмассу жгли потом ходили с ней горящей.
Цитата:
Можете что угодно писать , к себе эти слова не принимаю. пишите пишите.
Эл-починно:
Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры
Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры
На те же грабли наступаете. И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках, и олово плавили, и по стройкам лазили, играли в ножички - землю отвоевывали. Плассмассу жгли потом ходили с ней горящей.
Цитата:
Эл-починно:
Зато по вам заметно - стоите
Зато по вам заметно - стоите
Можете что угодно писать , к себе эти слова не принимаю. пишите пишите.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:34
Цитата:
Ога!)
Магнитофон заграничный. Три!
Куртка замшевая. Три!)))
111:
который потом нас ограбил в 80е..
который потом нас ограбил в 80е..
Ога!)
Магнитофон заграничный. Три!
Куртка замшевая. Три!)))
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:35
Цитата:
Почему так невнимательно читаете? Я разве написал что я с ней борюсь?
Филипп Филиппович:
Так вы- борец, с системой?
Так вы- борец, с системой?
Почему так невнимательно читаете? Я разве написал что я с ней борюсь?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:37
Цитата:
Ты тут зайка?
Или ослик?)
111:
Где я тут?
Где я тут?
Ты тут зайка?
Или ослик?)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:38
Цитата:
Ну тогда вопросов больше нет. Кроме заграницы.
YESNO:
И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках,
И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках,
Ну тогда вопросов больше нет. Кроме заграницы.
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