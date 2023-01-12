Отправлено: - 15:16

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Мой ребенок уже сам вполне решает в три года, что ему делать, сам старается после себя убрать, не любит, когда ему помогают, старается сделать сперва все сам.. А не ждать, когда за него какой то дядя будет думать

Цитата:То есть при СССР, к тебе приходили дяди, и думали за тебя, что тебе делать?)Или сперва пописать, а потом штаны снять? Или наоборот?)К чему ты это?