Отправлено: - 15:37

Я очень устала от тяжёлой атмосферы российского общества, от «ватничества», жлобства, от рабского заискивания людей перед властью и чиновниками, от квасного урапатриотизма.

Цитата:Вот это в точку!Они, россияне и тут нам говорят, что Власть и конкретно силовиков, нужно даже не уважать, а любить с какой то рабской покорностью ..Блин, что там с ними случилось?