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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 22 из 23«1...20212223»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45957
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:16
#315
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Цитата:
111:
Мой ребенок уже сам вполне решает в три года, что ему делать, сам старается после себя убрать, не любит, когда ему помогают, старается сделать сперва все сам.. А не ждать, когда за него какой то дядя будет думать

То есть при СССР, к тебе приходили дяди, и думали за тебя, что тебе делать?)
Или сперва пописать, а потом штаны снять? Или наоборот?)
К чему ты это?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:17
#316
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Я такой счастливый благодаря СССР..
Где я тут?

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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:18
#317
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Цитата:
Эл-починно:
А вас какая система больше поимела? Или сегодня всё ещё имеют?

Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:20
#318
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Взглядитесь в наши счастливые лица!
Все это не благодаря нашим мамам и папам, а благодаря СССР, который потом нас ограбил в 80е..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:24
#319
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А вот ребенок, с нашей группы плачет..
Вывод - ему не нравится СССР!
В СССР по законам Чучхе плакать было нельзя!

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1289
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:25
#320
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Цитата:
YESNO:
Научитесь не цепляться к словам и не писать огульно.

Огульно тут и везде пишет только один персон! :lol:
Цитата:
YESNO:
4 года в детстве. И 4 года в уже сознательном возрасте.

Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. :oops: Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21722
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:26
#321
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А если и плакать, то только видя своего Вождя, от счастья!
Обратно бы туда..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1289
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:26
#322
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Цитата:
YESNO:
Вы не стоите этих шуток за 30. Поверьте.

Зато по вам заметно - стоите! :lol:
ПС - открою вам секрет, любая система имеет своих граждан, как хочет. Только одних более счастливо, других не очень. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.01.2023 - 15:32]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:28
#323
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Цитата:
YESNO:
Вы вообще о чем? При чем здесь дети и детство в определённый промежуток времени. Что вы все прмешались на этом детстве при СССР.

Мне кажется, что вы уже сами забыли, что пытаетесь доказать "совкам", как им было креново при социализме!)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:31
#324
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Цитата:
YESNO:
Вы зачем свои слова цепляете ко мне применительно. Я где то написал что сейчас лучше?

Значит хуже?
Но вас это устраивает, потому что:
Цитата:
YESNO:
Меня система не имеет. Я знаю как с ней бороться.

Так вы- борец, с системой?
Можно поподробнее?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:34
#325
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Цитата:
Эл-починно:
Ну теперь понятно, столько лет потерянного времени. Ни магниевых бомбочек тебе, ни силитры

На те же грабли наступаете. И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках, и олово плавили, и по стройкам лазили, играли в ножички - землю отвоевывали. Плассмассу жгли потом ходили с ней горящей.
Цитата:
Эл-починно:
Зато по вам заметно - стоите

Можете что угодно писать , к себе эти слова не принимаю. :oops: пишите пишите.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:34
#326
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Цитата:
111:
который потом нас ограбил в 80е..

Ога!)
Магнитофон заграничный. Три!
Куртка замшевая. Три!)))
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1042
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:35
#327
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Так вы- борец, с системой?

Почему так невнимательно читаете? Я разве написал что я с ней борюсь?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:37
#328
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Цитата:
111:
Где я тут?

Ты тут зайка?
Или ослик?)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1289
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 15:38
#329
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Цитата:
YESNO:
И бомбочки были, ходили в степь в р.не автоцона, там остовы самолётов стояли. И карбид в бутылках,

Ну тогда вопросов больше нет. Кроме заграницы. 8-)
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Страница 22 из 23«1...20212223»
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