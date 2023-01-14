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«Горняк» в первых матчах года одержал победы над прямым конкурентом за место в зоне плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
«Горняк» в первых матчах года одержал победы над прямым конкурентом за место в зоне плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
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