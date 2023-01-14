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≡ «Горняк» в первых матчах года одержал победы над прямым конкурентом за место в зоне плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45956
«Горняк» в первых матчах года одержал победы над прямым конкурентом за место в зоне плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
Отправлено: 14.01.23 - 13:34
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Первый поединок в Рудном начался на хороших скоростях. В стартовую пятиминутку намного активнее были хозяева, создавшие несколько опасных моментов у ворот «Кулагера». Однако затем гости выровняли игру.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Re: «Горняк» в первых матчах года одержал победы над прямым...
Отправлено: 14.01.23 - 13:34
#1
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