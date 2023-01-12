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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 18 из 19«1...16171819»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45956
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3714
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 10:30
#255
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Цитата:
YESNO:
Сегодня носит Адидас®, а завтра - Родину продаст!"©


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21702
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 12:53
#256
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А кто помнит этот советский винегред с чаем?
Мы до сих пор с некоторым удовольствием делаем этот салат, напоминающий нам советское счастье..



Правда не знаю как моя его помнит, ей ведь был годик в 1985м, когда СССР начали грабить коммунисты, но хорошо, она хоть не помнит что ей обещали..
Может помнит как коммунисты уже потом говорили Затянуть пояса потуже..

[Исправлено: 111, 14.01.2023 - 12:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21702
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:12
#257
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Хм..
Как оказалось я, при всем неприятии мной СССР, того режима и бесправия, жил оказывается счастливей всех в детстве, находившихся тут остальных пользователей..
Парадокс.
Но определенно имеет место..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1021
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:13
#258
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Мятежный корабль. О подвиге капитана Саблина

Стало известно, что в гарнизоне произошло чрезвычайное происшествие (ЧП): во втором часу ночи, с 9-го на 10-е ноября, большой противолодочный корабль (БПК) «Сторожевой», прибывший в Ригу из Балтийска, главной базы флота, для участия в ежегодном традиционном военно-морском параде в День Военно-морского флота самостоятельно, без разрешения Оперативной службы Балтийского флота, покинул парадный строй кораблей на реке Даугава, снялся со швартовых бочек и в Рижском заливе лег на курс, ведущий через Ирбенский пролив в открытую часть Балтийского моря.

При выходе корабля в Рижский залив была установлена и непрерывно поддерживалась радиосвязь с Главным штабом Военно-морского флота СССР. В первом же донесении, адресованном Главнокомандующему ВМФ СССР адмиралу флота Советского Союза С.Горшкову, Саблин доложил, что члены экипажа «Сторожевого» не являются изменниками родины, что корабль следует в Ленинград с единственной целью, - потребовать от руководства страны предоставить им возможность выступить по телевидению с обращением к народу, в котором будет изложена программа справедливого переустройства советского общества.


Мятежный корабль
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21702
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:21
#259
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Цитата:
Серый волк:
Страна, которую мы так любили!

Серый волк любит так режим Советского Союза, что неудивительно, имея там такую мощную пропаганду..
Напомнило что и дети Северной Кореи сегодня счастливее всех на планете Земля..



Но означает ли это, что они реально счастливей моего ребенка или других наших детей, которых сегодня пропагандисты считают несчастными?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:27
#260
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СССР, страна которую мы любим.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:27
#261
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кто жил в СССР , это знает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21702
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:28
#262
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Цитата:
Серый волк:
Ещё одно видео из нашего счастливого детства.

Почему, говоря о том, что в СССР были счастливые дети, мы показываем какие то иллюстративные фото, но не свои?
Означает лишь одно, мы лукавим и пропагандируем до сих пор СССР, как самый наилучший режим в мире, со всеми его геноцидами и голодоморами, со всеми его Гулагами, то есть концентрационными лагерями..
Наверно страх этот в нашей генетике уже отклался за время его существования, как и у детей северокорейцев..
Выкладывание иллюстративных фото означает только одно - мы вчера верили в эту ложь и сейчас пытаемся навязать эту ложь уже другим, оправдывая СССР номер два сегодня, оправдывая собирание земель..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1021
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:28
#263
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Колбасные патриоты -рвачи за СССP . Не забывайте-Народ и Партия -Едины! )))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:28
#264
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кто не жил-
ну это сами знаете кто.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:29
#265
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неясные относятся к тем кто не жил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:30
#266
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завидуют тем кто не жил.
но башкой об стенку зачем?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:31
#267
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да были преступники в СССР, воры,
воровали консервы например из магазинов,
но это были еденичные случаи.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1021
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:35
#268
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Поэтому Саблин принимает решение объявить бпк «Сторожевой» свободной и независимой от государственных и партийных органов территорией и обратиться к российскому народу с призывом о начале революционной борьбы с выродившейся системой. Наиболее подходящим местом для выступления Саблин избирает стоянку на Неве рядом с кораблем-музеем «Аврора», прославившим российский флот боевыми и революционными традициями. Вот туда и направлялся мятежный корабль, произвольно покинув строгий порядок парадного строя в Риге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18712
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 13:36
#269
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СССР - Великая страна.
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