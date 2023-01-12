Отправлено: - 13:28

Серый волк:

Ещё одно видео из нашего счастливого детства.

Цитата:Почему, говоря о том, что в СССР были счастливые дети, мы показываем какие то иллюстративные фото, но не свои?Означает лишь одно, мы лукавим и пропагандируем до сих пор СССР, как самый наилучший режим в мире, со всеми его геноцидами и голодоморами, со всеми его Гулагами, то есть концентрационными лагерями..Наверно страх этот в нашей генетике уже отклался за время его существования, как и у детей северокорейцев..Выкладывание иллюстративных фото означает только одно - мы вчера верили в эту ложь и сейчас пытаемся навязать эту ложь уже другим, оправдывая СССР номер два сегодня, оправдывая собирание земель..