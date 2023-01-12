Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
А кто помнит этот советский винегред с чаем? Мы до сих пор с некоторым удовольствием делаем этот салат, напоминающий нам советское счастье..
Правда не знаю как моя его помнит, ей ведь был годик в 1985м, когда СССР начали грабить коммунисты, но хорошо, она хоть не помнит что ей обещали.. Может помнит как коммунисты уже потом говорили Затянуть пояса потуже..
Хм.. Как оказалось я, при всем неприятии мной СССР, того режима и бесправия, жил оказывается счастливей всех в детстве, находившихся тут остальных пользователей.. Парадокс. Но определенно имеет место..
Стало известно, что в гарнизоне произошло чрезвычайное происшествие (ЧП): во втором часу ночи, с 9-го на 10-е ноября, большой противолодочный корабль (БПК) «Сторожевой», прибывший в Ригу из Балтийска, главной базы флота, для участия в ежегодном традиционном военно-морском параде в День Военно-морского флота самостоятельно, без разрешения Оперативной службы Балтийского флота, покинул парадный строй кораблей на реке Даугава, снялся со швартовых бочек и в Рижском заливе лег на курс, ведущий через Ирбенский пролив в открытую часть Балтийского моря.
При выходе корабля в Рижский залив была установлена и непрерывно поддерживалась радиосвязь с Главным штабом Военно-морского флота СССР. В первом же донесении, адресованном Главнокомандующему ВМФ СССР адмиралу флота Советского Союза С.Горшкову, Саблин доложил, что члены экипажа «Сторожевого» не являются изменниками родины, что корабль следует в Ленинград с единственной целью, - потребовать от руководства страны предоставить им возможность выступить по телевидению с обращением к народу, в котором будет изложена программа справедливого переустройства советского общества.
Серый волк: Ещё одно видео из нашего счастливого детства.
Почему, говоря о том, что в СССР были счастливые дети, мы показываем какие то иллюстративные фото, но не свои? Означает лишь одно, мы лукавим и пропагандируем до сих пор СССР, как самый наилучший режим в мире, со всеми его геноцидами и голодоморами, со всеми его Гулагами, то есть концентрационными лагерями.. Наверно страх этот в нашей генетике уже отклался за время его существования, как и у детей северокорейцев.. Выкладывание иллюстративных фото означает только одно - мы вчера верили в эту ложь и сейчас пытаемся навязать эту ложь уже другим, оправдывая СССР номер два сегодня, оправдывая собирание земель..
Поэтому Саблин принимает решение объявить бпк «Сторожевой» свободной и независимой от государственных и партийных органов территорией и обратиться к российскому народу с призывом о начале революционной борьбы с выродившейся системой. Наиболее подходящим местом для выступления Саблин избирает стоянку на Неве рядом с кораблем-музеем «Аврора», прославившим российский флот боевыми и революционными традициями. Вот туда и направлялся мятежный корабль, произвольно покинув строгий порядок парадного строя в Риге.
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