Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...

Отправлено: - 10:19

с SABA я полностью согласен. Изначально идея нормальная. Но исполнение несвоевременное. Да и я частенько проезжаю этот перекресток. И всегда мне надо двигаться прямо в сторону КЖЮИ, а будучи находясь в правом ряду (в левом невозможно по причине очень долгого стояния, т.к. там основная часть машин налево поворачивает) вынужден поворачивать направо, при этом матеря всех установщиков и тех кто придумал. И вот скажите ну как тут не материться? Как не материться вопреки новому закону ро запрете мата? Сами же властьимущие народ провоцируют на маты. С ценами не совладали давай хоть тут потешимся, так наверняка они думают