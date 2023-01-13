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≡ Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45953
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 13.01.23 - 21:00
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Работу светофоров в трехфазном режиме движения на пересечении улиц Тәуелсіздік-Каирбекова, Бородина-Назарбаева в Костанае прокомментировали в управлении полиции города. Разгружены ли теперь эти участки дороги?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
436
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 10:19
#15
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с SABA я полностью согласен. Изначально идея нормальная. Но исполнение несвоевременное. Да и я частенько проезжаю этот перекресток. И всегда мне надо двигаться прямо в сторону КЖЮИ, а будучи находясь в правом ряду (в левом невозможно по причине очень долгого стояния, т.к. там основная часть машин налево поворачивает) вынужден поворачивать направо, при этом матеря всех установщиков и тех кто придумал. И вот скажите ну как тут не материться? Как не материться вопреки новому закону ро запрете мата? Сами же властьимущие народ провоцируют на маты. С ценами не совладали давай хоть тут потешимся, так наверняка они думают
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