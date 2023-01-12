Отправлено: - 17:03

abaika95:

Похоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))

Цитата:Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов.Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.