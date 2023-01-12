Отправлено: - 01:37

saba:

но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь

Цитата:Мне немножечко обидно за другое!Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.И!Внимание!Вы этим гордитесь!)))