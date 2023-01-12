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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45953
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:21
Цитата:
К слову о статье, будет обидно если сотрут.)
В час ночи, ветку смотрят 200 пользователей.)
abaika95:
к утру ветку почистят как я вижу к слову о статье
к утру ветку почистят как я вижу к слову о статье
К слову о статье, будет обидно если сотрут.)
В час ночи, ветку смотрят 200 пользователей.)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1100
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:24
Цитата:
Я знаете ли умею читать, в той самой советской школе научили, но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь, юродивые на Руси ценились, потому что всегда правду царям в глаза говорили, иногда правда завуалированно. Помните в "Борисе Годунове" мальчишки отняли копеечку
Филипп Филиппович:
Ошибочный вывод.)
Ошибочный вывод.)
Я знаете ли умею читать, в той самой советской школе научили, но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь, юродивые на Руси ценились, потому что всегда правду царям в глаза говорили, иногда правда завуалированно. Помните в "Борисе Годунове" мальчишки отняли копеечку
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:37
Цитата:
Мне немножечко обидно за другое!
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
И!
Внимание!
Вы этим гордитесь!)))
saba:
но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь
но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь
Мне немножечко обидно за другое!
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
И!
Внимание!
Вы этим гордитесь!)))
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:40
Цитата:
Рукоплещу стоя!
Филипп Филиппович:
Вы этим гордитесь!)))
Вы этим гордитесь!)))
Рукоплещу стоя!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1017
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:42
Цитата:
Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ. И они то и выиграли по сути. Не все конечно.
abaika95:
типу сжигать евреев в газовой камере это что то типа по середине было,ведь евреи же тоже немцев накалывали финансово!
типу сжигать евреев в газовой камере это что то типа по середине было,ведь евреи же тоже немцев накалывали финансово!
Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ. И они то и выиграли по сути. Не все конечно.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:49
Цитата:
Интересный тезис.
А как сегодня всё это выглядит? Цитата:
Так кто те не они по сути выиграли?
YESNO:
Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ
Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ
Интересный тезис.
А как сегодня всё это выглядит? Цитата:
YESNO:
И они то и выиграли по сути. Не все конечно.
И они то и выиграли по сути. Не все конечно.
Так кто те не они по сути выиграли?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1100
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:49
Цитата:
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
Филипп Филиппович:
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть. И!
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть. И!
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:53
Цитата:
Нечему рукоплескать.
Как я обьясню внукам, что нельзя приехать на мою родину-Костанай.
Потому что там ненавидят всех. Что есть одна нация-казахи, а все остальные им должны, потому что потому.
Цитата:
На исконной!
Миролюбивым!
Маленький пушистый зверёк!
Эл-починно:
Рукоплещу стоя!
Рукоплещу стоя!
Нечему рукоплескать.
Как я обьясню внукам, что нельзя приехать на мою родину-Костанай.
Потому что там ненавидят всех. Что есть одна нация-казахи, а все остальные им должны, потому что потому.
Цитата:
созидая государственность на исконной казахской земле,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
На исконной!
Миролюбивым!
Маленький пушистый зверёк!
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:56
Цитата:
В чем?
Так-то оскорбление от юродивых как-то того...
Не оскорбление.
Но, по ощущениям, вы тут самый здравомыслящий.
Так, ну и что вас оскорбило?
Можете пояснить?
saba:
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
В чем?
Так-то оскорбление от юродивых как-то того...
Не оскорбление.
Но, по ощущениям, вы тут самый здравомыслящий.
Так, ну и что вас оскорбило?
Можете пояснить?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 02:08
Цитата:
Может вас оскорбило слово дешёвую. Давайте я его изменю, и тогда будет так.
Мне немножечко обидно за другое! Что Абайки имеют вас, как... недорогую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
saba:
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
Может вас оскорбило слово дешёвую. Давайте я его изменю, и тогда будет так.
Мне немножечко обидно за другое! Что Абайки имеют вас, как... недорогую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 02:13
Цитата:
Я считаю, что гордиться нужно не нацией, а своими, личными деяниями.
Может это вас оскорбило?
Рс 400 читателей! Я такого не помню!)))
saba:
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
Я считаю, что гордиться нужно не нацией, а своими, личными деяниями.
Может это вас оскорбило?
Рс 400 читателей! Я такого не помню!)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12407
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 02:18
Цитата:
Филипп Филиппович:
Что Абайки имеют вас, как... недорогую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
Что Абайки имеют вас, как... недорогую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 02:48
Казалось бы!
СССР уж 40 лет, как нет.
Чо вспоминать то.
Перед тобой все путя открыты.
Хошь пой, хошь, на дамре играй. Хошь милионером стань!
Ан, нет!
Это СССР виноват, что я(он) на форуме психологом прозываюсь. Это ихние интриги, что я до сих пор таксист-хвилосов.
Это ейный сглас, что до сих пор мне (ему) что-то мешает танцевать.)
СССР уж 40 лет, как нет.
Чо вспоминать то.
Перед тобой все путя открыты.
Хошь пой, хошь, на дамре играй. Хошь милионером стань!
Ан, нет!
Это СССР виноват, что я(он) на форуме психологом прозываюсь. Это ихние интриги, что я до сих пор таксист-хвилосов.
Это ейный сглас, что до сих пор мне (ему) что-то мешает танцевать.)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 02:54
И тут, канешь, Абайка!
Вы милостисударь, не потому бедны, что делать ленивы.
А потому, геноцид виноват!
Ить ишо, и 100 лет не прошло, как вам принижали!
Ить это ж СССР виноват, что нету вам счастья!
А если не СССР, то всенепременно Россия!
А если нет, то русские!
Вот оно корень зла!
Если б не то, то выб в сыр масле катались!
Вы милостисударь, не потому бедны, что делать ленивы.
А потому, геноцид виноват!
Ить ишо, и 100 лет не прошло, как вам принижали!
Ить это ж СССР виноват, что нету вам счастья!
А если не СССР, то всенепременно Россия!
А если нет, то русские!
Вот оно корень зла!
Если б не то, то выб в сыр масле катались!
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