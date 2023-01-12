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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45953
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
89
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:21
#240
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Цитата:
abaika95:
к утру ветку почистят как я вижу к слову о статье

К слову о статье, будет обидно если сотрут.)
В час ночи, ветку смотрят 200 пользователей.)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1099
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:24
#241
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Ошибочный вывод.)

Я знаете ли умею читать, в той самой советской школе научили, но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь, юродивые на Руси ценились, потому что всегда правду царям в глаза говорили, иногда правда завуалированно. Помните в "Борисе Годунове" мальчишки отняли копеечку
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
89
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:37
#242
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Цитата:
saba:
но против Вас я совершенно ничего против не имею. Не обижайтесь

Мне немножечко обидно за другое!
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть.
И!
Внимание!
Вы этим гордитесь!)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1279
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:40
#243
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Вы этим гордитесь!)))

Рукоплещу стоя! :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1017
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:42
#244
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Цитата:
abaika95:
типу сжигать евреев в газовой камере это что то типа по середине было,ведь евреи же тоже немцев накалывали финансово!

Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ. И они то и выиграли по сути. Не все конечно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1279
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:49
#245
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Цитата:
YESNO:
Вообще то евреи еврев тоже уничтожали во время ВОВ

Интересный тезис.
А как сегодня всё это выглядит? :-o Цитата:
YESNO:
И они то и выиграли по сути. Не все конечно.

Так кто те не они по сути выиграли? 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1099
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:49
#246
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Что Абайки имеют вас, как... дешёвую даму лёгкого поведения, объясняя вам кого и за что вам ненавидеть. И!

А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
89
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:53
#247
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Цитата:
Эл-починно:
Рукоплещу стоя!

Нечему рукоплескать.
Как я обьясню внукам, что нельзя приехать на мою родину-Костанай.
Потому что там ненавидят всех. Что есть одна нация-казахи, а все остальные им должны, потому что потому.
Цитата:
созидая государственность на исконной казахской земле,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,

На исконной!
Миролюбивым!
Маленький пушистый зверёк!
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
89
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 01:56
#248
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Цитата:
saba:
А вот это уже настоящее оскорбление меня лично, как то я сильно в вас разочаровался

В чем?
Так-то оскорбление от юродивых как-то того...
Не оскорбление.
Но, по ощущениям, вы тут самый здравомыслящий.
Так, ну и что вас оскорбило?
Можете пояснить?
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