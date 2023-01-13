Отправлено: - 23:54

saba:

если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо?

Цитата:Я конечно мало знаком с разметкой в Кустанае, но если стрелка на право, то можно на право, если зелёный прямо, то можно прямо.