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Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 45953
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 13.01.23 - 21:00
Работу светофоров в трехфазном режиме движения на пересечении улиц Тәуелсіздік-Каирбекова, Бородина-Назарбаева в Костанае прокомментировали в управлении полиции города. Разгружены ли теперь эти участки дороги?
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к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 149
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 13.01.23 - 21:00
- Мы стоим и все, кому надо поворачивать, - комментирует дорожный затор на перекрестке Тәуелсіздік-Каирбекова женщина-водитель. - Маразм наших водителей, которые и водить не умеют, и знаков не знает, и светофором пользоваться не умеют, конечно, крепчает. Вот теперь горит зеленый, надо поворачивать, а они стоят...
кто ей права подарил?, если нет знака движение по полосам, то если я еду прямо, могу стоять в крайнем правом ряду на зеленую стрелку до тех пор, пока не загорится основная секция светофора разрешающая движение прямо.
кто ей права подарил?, если нет знака движение по полосам, то если я еду прямо, могу стоять в крайнем правом ряду на зеленую стрелку до тех пор, пока не загорится основная секция светофора разрешающая движение прямо.
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 13.01.23 - 23:47
Это очередной пример непрофессионализма и головотяпства, как можно было телегу вперёд лошади поставить? Там если на Бородина худо бедно можно третьим рядом встроиться, на Каирбекова только 2 полосы, если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо? Сначала надо было расширить дорогу, а потом светофоры вешать. Ну и дорожный полицейский не в теме конечно.
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 13.01.23 - 23:54
Цитата:
Я конечно мало знаком с разметкой в Кустанае, но если стрелка на право, то можно на право, если зелёный прямо, то можно прямо.
saba:
если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо?
если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо?
Я конечно мало знаком с разметкой в Кустанае, но если стрелка на право, то можно на право, если зелёный прямо, то можно прямо.
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 14.01.23 - 00:03
Может в Кустане или даже в КЗ провести переаттестацию автолюбителей?
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 14.01.23 - 00:06
Цитата:
А вам кто?
13.10:
Цитата:
[Исправлено: JereK, 14.01.2023 - 00:08]
костанаец:
кто ей права подарил?
кто ей права подарил?
А вам кто?
13.10:
Цитата:
На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создает помеху транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.
[Исправлено: JereK, 14.01.2023 - 00:08]
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 00:46
Жаль нельзя нарисовать, попробую объяснить.Там 2 полосы, Вы стоите первым с правого ряда Вам надо ехать прямо, слева стоит машина поворачивающая налево, сзади стоит подьехавший позже автомобиль, ему надо направо, в это время включается дополнительная секция со стрелкой направо , стоящий сзади сигналит, и Вам вместо того чтобы поехать прямо, по разьяснениям дп, нужно повернуть направо. Если было бы 3 полосы, тогда проблем нет, 1 налево или прямо, 2 прямо, 3 направо. Но третьей то полосы нет, поэтому волей неволей тот кто едет прямо перекрывает дорогу, тому кто едет направо. Стрелка направо зеленым включается раньше основной секции. Получается тот кто приехал раньше сначала стоит легитимно, а потом когда включилась стрелка если не повернул направо, становится нарушителем, ну и вдобавок козлом и всяким нехорошим человеком для женщины водителя, кторая в статье. Не знаю, поняли или нет я сам не сильно себя понял, но честно старался
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 14.01.23 - 01:01
Цитата:
Да все понятно, я там каждый день езжу. Все верно, пдд это трактует вполне однозначно, если создаешь помеху - должен повернуть, без вариантов.
saba:
Жаль нельзя нарисовать, попробую объяснить.
Жаль нельзя нарисовать, попробую объяснить.
Да все понятно, я там каждый день езжу. Все верно, пдд это трактует вполне однозначно, если создаешь помеху - должен повернуть, без вариантов.
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1473
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 14.01.23 - 01:03
Комментарий проходит проверку.
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 01:17
Цитата:
Я просто объяснял нашему немецкому другу, а так вообще конечно будет хорошо, потом когда расширят, только зачем сейчас светофоры втыкать надо было?
JereK:
Да все понятно, я там каждый день езжу.
Да все понятно, я там каждый день езжу.
Я просто объяснял нашему немецкому другу, а так вообще конечно будет хорошо, потом когда расширят, только зачем сейчас светофоры втыкать надо было?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1284
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 01:21
Цитата:
Стоять в левом ряду вместе с теми, кто поворачивает налево. А не блокировать проезд 1/3 проезжающих машин того перекрёстка. Дороги общего (!) пользования, думать надо не только о себе.
Цитата:
На Дощанова - Майлина такая стрелка уже лет 12 есть, но всё равно нет-нет да найдётся особенный и встанет в правом ряду, блокируя перекрёсток. Учите ПДД, в билетах был такой вопрос.
saba:
если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо?
если с левой полосы поворачивает налево куда ехать тому кто едет прямо, когда горит стрелка разрешающая ехать направо?
Стоять в левом ряду вместе с теми, кто поворачивает налево. А не блокировать проезд 1/3 проезжающих машин того перекрёстка. Дороги общего (!) пользования, думать надо не только о себе.
Цитата:
костанаец:
могу стоять в крайнем правом ряду на зеленую стрелку до тех пор
могу стоять в крайнем правом ряду на зеленую стрелку до тех пор
На Дощанова - Майлина такая стрелка уже лет 12 есть, но всё равно нет-нет да найдётся особенный и встанет в правом ряду, блокируя перекрёсток. Учите ПДД, в билетах был такой вопрос.
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 14.01.23 - 01:21
Цитата:
Главное, чтоб расширили. А то они летом на назарбаева знак про три полосы поставили и нарисовали новую разметку с тремя полосами поверх старой, двухполосной. Дорога при этом шире не стала, вот и корячился там народ, пытаясь впихнуться тремя рядами в фактически две полосы, дурдом полный.
saba:
а так вообще конечно будет хорошо, потом когда расширят
а так вообще конечно будет хорошо, потом когда расширят
Главное, чтоб расширили. А то они летом на назарбаева знак про три полосы поставили и нарисовали новую разметку с тремя полосами поверх старой, двухполосной. Дорога при этом шире не стала, вот и корячился там народ, пытаясь впихнуться тремя рядами в фактически две полосы, дурдом полный.
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 01:36
Цитата:
Там налево никто не поворачивает, ну или практически никто, ПДД я знаю спасибо. Вопрос ведь не в том как ездить, вопрос зачем было сначала светофоры заменить, а лишь через полгода расширять дорогу? Зачем создавать на ровном месте ситуацию, которая приводит к разборкам на дороге. Напомню до установки этих светофоров, всё было нормально и никто абсолютно не нервничал и 1/3 часть спокойно без сигналов ждала своей очереди, тем боле проехать прямо или направо там обычно много времени не занимает , пешеходов немного . Самый главный вопрос почему нельзя было сделать по уму, а не как обычно?
Тот самый:
На Дощанова - Майлина
На Дощанова - Майлина
Там налево никто не поворачивает, ну или практически никто, ПДД я знаю спасибо. Вопрос ведь не в том как ездить, вопрос зачем было сначала светофоры заменить, а лишь через полгода расширять дорогу? Зачем создавать на ровном месте ситуацию, которая приводит к разборкам на дороге. Напомню до установки этих светофоров, всё было нормально и никто абсолютно не нервничал и 1/3 часть спокойно без сигналов ждала своей очереди, тем боле проехать прямо или направо там обычно много времени не занимает , пешеходов немного . Самый главный вопрос почему нельзя было сделать по уму, а не как обычно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1304
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 01:54
Ещё надо на Доненбаевой-Назарбаева, когда едешь со стороны Узкой колеи, удлинить или расширить подъезд к перекрестку, а то там очень неудобно проезжать когда тебе нужно прямо.
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