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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45953
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:18
#195
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А это с девятины напротив Цума, я и там успел побичевать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:20
#196
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Сама девятиэтажка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:23
#197
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Я в Туберкулезной зоне
И на груди у меня гордое СССР..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:30
#198
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Пока все, Старый год на носу.
Как понял, больше нет ни у кого счастливых фото счастливого детства?
Кроме одной от ЭльПочино..
Ну этого и следовало ожидать..
А то - мы любим, мы были счастливы..
Да если б было так, разве вас счастливых не фотали бы родоки?
Ах да, у меня же два альбома детских фото, где я маленький совсем..
Ну ладно, в другой раз..
А счастливых детей всегда фотают счастливые родители..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1267
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:32
#199
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Цитата:
111:
Я в Туберкулезной зоне

У меня соседи туберкулёзниками были. При союзе получали всё, что необходимо. в конце 90-ыж, начале-2000 ых, вся семья, мать, отец, дочь, сын и внучка умерли от туберкулёза. Не было необходимого обеспечения. Денег тоже. Вот и вся разница.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7110
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:33
#200
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:42
#201
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Цитата:
Эл-починно:
Не было необходимого обеспечения.

Что то ты привираешь..
Я на учете в туберкулезнике, только лет десять назад как отстали..
В е бесплатно, в Боровое или у нас в Боровское.
У нас и мать лежала и дядька, и четверо сестер, тетки, мы семьями там во втором отделении на втором этаже и в детском на четвертои лежали.
Вместе с зэками с открытыми формами.
Костник дядька во втором корпусе..
Ну да, по 4-6 трупов выносили за ночь, сколько там полегло то.
Но из нас никто слава Аллаху.
Но умирали, много, и это было советское время..
Даде был у нас "опущенный", мы то с ним общались и говорили пофиг, но расписные подошли и объяснили что и как..
Потом он отдельно от нас стал питаться ща отдельным столом..
Даже женщины и моя мать, она не долечилась и сбежала, не стали с ним садиться..
Вот такие были правила в СССР.
Он потом перевелся в Рудный, там и повесился
24 года пацану..
Счастлив ли был он?
От счастья ли повесился?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:45
#202
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Сеструха в 90х уже лежала..
Нормально, отошла, полгода.
Вторая там полтора года провела, там и в школе училась, думали помрет, нет блин, живучая оказалась, вытащили ее с того света.
Это середина 90х
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1267
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:47
#203
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Цитата:
111:
Вот такие были правила в СССР. Он потом перевелся в Рудный, там и повесился 24 года пацану.. Счастлив ли был он? От счастья ли повесился?

Цитата:
111:
только лет десять назад как отстали..

А когда СССР не стало?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:51
#204
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Цитата:
Эл-починно:
А когда СССР не стало?

Я знаю когда его не стало.
Я говорю вообще то про туберкулезный учет, который меня преследовал всю жизнь..
Начиная еще с 80х..
Это по твоему не советское время, вспомни, мишка до свидания и тд..
А , фото покажу вот..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1267
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:55
#205
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Цитата:
111:
А , фото покажу вот..

Видел, смотрел и помню.
Как и соседей. Которых больше нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21692
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 22:57
#206
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Цитата:
Эл-починно:
Видел, смотрел и помню.

Тогда должен помнить, что если состоишь на учете, тебя дергают постоянно на рентген, опросы, предлагают лечиться в тубкурортах и тд..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1267
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 23:02
#207
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Цитата:
111:
Тогда должен помнить, что если состоишь на учете, тебя дергают постоянно на рентген, опросы, предлагают лечиться в тубкурортах и тд..

Не, я если, что это про мишку олимпийского. Остальное не моё, как было, так и есть. Уже не вернуть.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
76
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 23:28
#208
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Цитата:
111: Эх.. Мое счастливое детство .

У меня вопрос. Надо ли тебе кому-то доказывать, был ты счастлив? Или наоборот. Обижен, оскорбление, унижен?
И то, и другое, согласись, как-то глуповато.)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1089
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 23:29
#209
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Ба. только пришёл с работы, открыл НГ и много про себя узнал. Что не жил при позднем Брежневе. что у меня нурлыкуния и я поддерживаю нурлыботов. Блин вот зря когда то выкинул, был у меня один талон, там в привязке к мылу спички по моему ещё были, хотя ну нурлыкун с нурлыботом и ладно, даже спорить не буду.
ПТС кстати та самая с финской будкой в моей судьбе тоже свою роль сыграла. К СССР правда не имеет никакого отношения. Когда я увольнялся с акимата не отпускали, только когда оплатил аренду ПТС для областного фестиваля КВН отпустили. Аренда по моему 10000 тенге стоила за 2 или 3 часа, солидные деньги для 1995 года. Если только Серый не уличит меня , что в 95 году тенге ещё не было

[Исправлено: saba, 13.01.2023 - 23:35]
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