Отправлено: - 22:42

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Не было необходимого обеспечения.

Цитата:Что то ты привираешь..Я на учете в туберкулезнике, только лет десять назад как отстали..В е бесплатно, в Боровое или у нас в Боровское.У нас и мать лежала и дядька, и четверо сестер, тетки, мы семьями там во втором отделении на втором этаже и в детском на четвертои лежали.Вместе с зэками с открытыми формами.Костник дядька во втором корпусе..Ну да, по 4-6 трупов выносили за ночь, сколько там полегло то.Но из нас никто слава Аллаху.Но умирали, много, и это было советское время..Даде был у нас "опущенный", мы то с ним общались и говорили пофиг, но расписные подошли и объяснили что и как..Потом он отдельно от нас стал питаться ща отдельным столом..Даже женщины и моя мать, она не долечилась и сбежала, не стали с ним садиться..Вот такие были правила в СССР.Он потом перевелся в Рудный, там и повесился24 года пацану..Счастлив ли был он?От счастья ли повесился?