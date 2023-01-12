Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
Пока все, Старый год на носу. Как понял, больше нет ни у кого счастливых фото счастливого детства? Кроме одной от ЭльПочино.. Ну этого и следовало ожидать.. А то - мы любим, мы были счастливы.. Да если б было так, разве вас счастливых не фотали бы родоки? Ах да, у меня же два альбома детских фото, где я маленький совсем.. Ну ладно, в другой раз.. А счастливых детей всегда фотают счастливые родители..
У меня соседи туберкулёзниками были. При союзе получали всё, что необходимо. в конце 90-ыж, начале-2000 ых, вся семья, мать, отец, дочь, сын и внучка умерли от туберкулёза. Не было необходимого обеспечения. Денег тоже. Вот и вся разница.
Что то ты привираешь.. Я на учете в туберкулезнике, только лет десять назад как отстали.. В е бесплатно, в Боровое или у нас в Боровское. У нас и мать лежала и дядька, и четверо сестер, тетки, мы семьями там во втором отделении на втором этаже и в детском на четвертои лежали. Вместе с зэками с открытыми формами. Костник дядька во втором корпусе.. Ну да, по 4-6 трупов выносили за ночь, сколько там полегло то. Но из нас никто слава Аллаху. Но умирали, много, и это было советское время.. Даде был у нас "опущенный", мы то с ним общались и говорили пофиг, но расписные подошли и объяснили что и как.. Потом он отдельно от нас стал питаться ща отдельным столом.. Даже женщины и моя мать, она не долечилась и сбежала, не стали с ним садиться.. Вот такие были правила в СССР. Он потом перевелся в Рудный, там и повесился 24 года пацану.. Счастлив ли был он? От счастья ли повесился?
Я знаю когда его не стало. Я говорю вообще то про туберкулезный учет, который меня преследовал всю жизнь.. Начиная еще с 80х.. Это по твоему не советское время, вспомни, мишка до свидания и тд.. А , фото покажу вот..
Ба. только пришёл с работы, открыл НГ и много про себя узнал. Что не жил при позднем Брежневе. что у меня нурлыкуния и я поддерживаю нурлыботов. Блин вот зря когда то выкинул, был у меня один талон, там в привязке к мылу спички по моему ещё были, хотя ну нурлыкун с нурлыботом и ладно, даже спорить не буду. ПТС кстати та самая с финской будкой в моей судьбе тоже свою роль сыграла. К СССР правда не имеет никакого отношения. Когда я увольнялся с акимата не отпускали, только когда оплатил аренду ПТС для областного фестиваля КВН отпустили. Аренда по моему 10000 тенге стоила за 2 или 3 часа, солидные деньги для 1995 года. Если только Серый не уличит меня , что в 95 году тенге ещё не было
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