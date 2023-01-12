Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
Вот например рассказал чел анекдот антисоветский соседу во времена СССР. А том написал оперу (не музыкальную) или ещё куда типа он всякие пакости разносит антисоветский, короче в итоге полное презрение общества . И партбилет на стол.
Или шёл он летним вечером с девушкой в руке магнитофон " Романтик" кассетный. Новичков там у него так поёт душевно - Вези меня извозчик... И тум бац два проводника нарисовались. Пройдемте говорят. А он - а за что, почему? А погонщики такие бац у него магнитофон забирают вытаскивают кассету и ломают её. Не положено говорят. Слушать Новикова...
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