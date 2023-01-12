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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 12 из 13«1...10111213»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45953
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:10
#165
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Цитата:
Эл-починно:
одного фото не было.

----Тут только один рад свои фото из 5ти альбомов выставлять
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1260
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:12
#166
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Цитата:
Гога:
Тут только один рад свои фото из 5ти альбомов выставлять

Да пусть выставляет. Тоже ведь ностальгия и часть жизни.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:12
#167
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А помните как мы дружили и писали письма друг другу?
Это вот мне..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:14
#168
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Цитата:
YESNO:
Точно секаса не было тогда.---Вы правы . А была чистая и светлая любовь .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:14
#169
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А советские открытки..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1260
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:16
#170
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Не моё, но так было
хостинг файлов бесплатный
А ещё на санках, картонках и прочем, в логу с горки катались. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:17
#171
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Цитата:
111:
Это вот мне..

---Нигде не была , ни с кем не спала :lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:18
#172
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На конверты тогда денег не было, мне писали так

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:19
#173
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Цитата:
Эл-починно:
---Ул.Джамбула и 5 апреля лог ???
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1016
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:19
#174
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Вот например рассказал чел анекдот антисоветский соседу во времена СССР.
А том написал оперу (не музыкальную) или ещё куда типа он всякие пакости разносит антисоветский, короче в итоге полное презрение общества . И партбилет на стол.

(У его приёмник "грюндиг", Он его ночами крутит — Ловит, контра, ФРГ ©)

Или шёл он летним вечером с девушкой в руке магнитофон " Романтик" кассетный. Новичков там у него так поёт душевно - Вези меня извозчик... И тум бац два проводника нарисовались. Пройдемте говорят. А он - а за что, почему? А погонщики такие бац у него магнитофон забирают вытаскивают кассету и ломают её. Не положено говорят. Слушать Новикова...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:21
#175
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А вот еще письмо из СССР..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:22
#176
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Цитата:
Гога:
Нигде не была , ни с кем не спала

Секаса же тогда не было..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:24
#177
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А кто сохранил свои первые часы?
Купил в 1984м, если завести, в том году заводил, еще идут..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:26
#178
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----Броневой в Кустанае ---80ые
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21672
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 21:27
#179
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Письмо от матери..

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Страница 12 из 13«1...10111213»
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