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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45951
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12402
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 18:36
#120
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Всем должно быть искренне жаль этих несчастных блохастых котов из всяких ведомств и прости господи акунамататов, которые никогда не видели счастливого детства, которое у них украли! :lol: :lol: :lol:

Вы будете смеяться, но даже комик Миша Галустьян, чем-то отдаленно похожий на брошенного кота с этого сайта, был пионером, ну по крайней мере в КВН и может быть во сне.

Чисто поржать (начинающий галустьян с пионерским хором ещё приличного тогда КВН):

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1087
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 18:46
#121
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Дискуссия перестала быть томной, выскажу своё мнение. СССР был разный в разные года, даже на моей памяти, а родился я в 1966 году. Мама моя как колхозница получила паспорт и смогла переехать в город незадолго до моего рождения. При том , что она была заслуженным человеком, получившей медаль за труд в 14 лет. Когда был застой жили хорошо, когда он стал заканчиваться жили уже не очень, в последние годы Брежнева, стояли в бесконечных очередях, даже за товары по талонам. Смешно сказать даже мыло по талонам было. Но интеллектуальная жизнь была богатой, в первую очередь благодаря комсомолу. Вернее людям из комсомола, очень ярким и творческим. Всякое было и хорошего и плохого, но человеческая память такова, что плохое забывается, а хорошее остается. В дискуссии конечно подспудно присутствуют последние геополитические события, поэтому и разделились на 2 лагеря и только Серый Волк не там и не сям, ну ему простительно он в Дубне, а это закрытый город.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1250
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 18:54
#122
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Цитата:
saba:
в последние годы Брежнева, стояли в бесконечных очередях, даже за товары по талонам.

Насколько помню, талоны появились в конце 80-ых, начале 90-ых, это уже Горбачёв был программа 500 дней Явлинского.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21651
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 18:57
#123
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Цитата:
Серый волк:
Союзе была счастливая категория. Это дети!

Ну зачем на этом паразитировать?
Дети счастливы всегда и в любое время..
Играть на этом, говоря что солнце горячее а вода мокрая, как то глуповато что ли..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1087
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 18:57
#124
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Это вы просто плохо помните, после Брежнева были ещё Андропов и Черненко. Андропов водку в цене понизил, вернее новый сорт выпустил по 4,70 и расшифровывали водку словами вот он добрый какой Андропов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1087
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 19:01
#125
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Хотя может и я плохо помню. но в последние годы Брежнева в магазинах в постоянной продаже точно были только шоколадки красивыми пирамидами в виде ромбика, очень антиматематическое определение, но суть передает и консервы, почему то запомнилась морская капуста, ламинария.
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