Страна, которую мы так любили!

Отправлено: - 18:46

Дискуссия перестала быть томной, выскажу своё мнение. СССР был разный в разные года, даже на моей памяти, а родился я в 1966 году. Мама моя как колхозница получила паспорт и смогла переехать в город незадолго до моего рождения. При том , что она была заслуженным человеком, получившей медаль за труд в 14 лет. Когда был застой жили хорошо, когда он стал заканчиваться жили уже не очень, в последние годы Брежнева, стояли в бесконечных очередях, даже за товары по талонам. Смешно сказать даже мыло по талонам было. Но интеллектуальная жизнь была богатой, в первую очередь благодаря комсомолу. Вернее людям из комсомола, очень ярким и творческим. Всякое было и хорошего и плохого, но человеческая память такова, что плохое забывается, а хорошее остается. В дискуссии конечно подспудно присутствуют последние геополитические события, поэтому и разделились на 2 лагеря и только Серый Волк не там и не сям, ну ему простительно он в Дубне, а это закрытый город.