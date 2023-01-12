Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
111: За счет умерщвенных миллионов геноцидом и голодомором.. Теперь вот картинки выставляют, как им было хорошо за счет нашего народа..
Право автора выставлять картинки, на своё усмотрение и писать с ее точки зрения, никто не отменял. На то и свобода слова, демократия. Тем более, отдельные представители прогрессивного человечества, уже высказали свои мнения, в частности за оккупацию Прибалтики и.т.д.
Негативно когда, отдельные малограмотные люди, я их "грамотеями" зову, пытаются закрыть рот оппонентов. Если обсуждаем, значить как говорят иностранцы, нужно соблюдать этику.
Что далеко заходить в прошлый век Когда оккупанты в настоящее время уничтожают жилую инфраструктуру и мирных жителей-это мировым сообществом признается геноцидом.
YESNO: в своём манифесте не написал про денежные реформы в СССР.
как не написал. пункт 20. ... СССР не был страной, где всем жилось легко и просто, СССР не был райским садом, где всем жилось легко и беззаботно. были строже законы и сильнее власть общества. Но не смотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
а непосредственно денежные реформы- инструмент управления экономикой . 47 года была конфискационной. в 61 году население о предстоящем обмене денег население, было проинформировано заранее. в результате реформ создавалась новая денежная система, задачей было упорядочение существовавшей денежной системы с целью стабилизации денежного обращения.
Друзья, ни у кого случаем контатов бывшего приезжего акима нет? А то похоже он тут своего кота забыл. Кот бродит по улицам, помойкам, форумам. Орёт, жрать хочет. Думает, что если будет орать против жителей из нового акимата ему отсыпят корма. Жалко животное! Местные жители не привыкли к котам с чалмой южного террориста. Нужно вернуть животное на его историческую родину. С чайханами, басмачами и проичими атрибутами дикой жизни Или если сбежавший аким не откликнется может пристроить куда-нибудь в клуб Юных натуралистов
Пропустил. Не заметил. Вы то кем были в то время, кем работали и ли не секрет? По принципу ты мне - я тебе? Из этих кругов? Или за границей работали, вытянули счастливый билет так сказать... Что так рвете за СССР.?
таноми52: "Каратели" - от слова "карать". Как думаешь, за что карали потерявшие своих родственников?
не думал я что придется разъяснять что такое каратели)) ладно подловлю на их же глупости немецкие каратели получается за бабушек своих мстили в Белоруссии сжигая деревни?) а украинские якобы каратели из за которых вы верещите на всю округу на донбассе за кого мстят?)) ой а американские карательные отряды в дельте реки меконг наверно за детей своих карали вьетнамские поселки? ой как я люблю это одело их подлавливать "мордой да в говно" (цитата кутузова война и мир) ну и чтобы больше не возрващатсья к этому тупому вопросу от отрицательно адекватных "Потери русского мирного населения составили около 3000 убитых, было разорено свыше 10 000 крестьянских хозяйств. Число жертв подавления восстания среди коренного населения колеблется в обширных пределах от 100 тысяч до 500 тысяч по данным Рудольфа Руммеля" немецкие каратели то по милосерднее были по сравнению с этими извергами Цитата:
таноми52: В угоду абайкам посыпать голову пеплом и просить покаяния?
пока не поздно лучше уже сейчас начинать) Цитата:
таноми52: Приведи пример, какой народ во всемирной истории это сделал? Или все были белыми и пушистыми и только "маленький северный" чудовище?
пссс ваши любимые американцы уже лет 30 только и делают что каяться за годы сегрегационной политики может пример возьмете? а то только все плохое из сша тяните типа законов об иноагентах 70 летней давности
Вообщем те кто сейчас рвёт за СССР это такие '' колбасные патриоты '' что ли. Знали свой шесток в то время. Нет я не спорю раньше и на камнях росли деревья и были они большими, были и трава зеленее и молоды мы были.
Хотя СССР не смог сделать поголовно всех взрослых счастливыми, несмотря на полную обеспеченность всех работой, санаторным отдыхом, жильём, бесплатным образованием и медициной, но точно из без сомнения в Союзе была счастливая категория. Это дети!
таноми52: И можно понять мстителей, вернувшихся с фронта к порушенным очагам и уничтоженным семьям
кто с фронта в 1916 году вернулся?)) отпускники? или инвалиды без ножек и ручек?)) карательные отряды создавались из местных крестьян колониальных поселков мужиков и парней кои на фронт не пошли (удивительно правда?) им были приданы казачьи сотни и пришедшие из россии военные части с артиллерией и пулеметами (росгвардия по современному) т.к. каратели воевать не умеют то в первую очередь они занялись своим любимым делом, разграблению аулов и убийства мирных жителей женщин и детей чьи мужья даже не принимали участия в восстании а нередко ушедшие по той пресловутой команде на рытье траншей на фронт в итоге на 3 тысячи колониальных убитых каратели уничтожили до 500 тысяч местных на что приехавший в казахстан от гос думы по линии юстиции Керенский волосы начал рвать у себя на бобрике требуя наказания для командующего но тут революция и все забили на это дело американцы во Вьетнаме позавидовали бы результативности
Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать