Отправлено: - 18:00

таноми52:

"Каратели" - от слова "карать". Как думаешь, за что карали потерявшие своих родственников?

таноми52:

В угоду абайкам посыпать голову пеплом и просить покаяния?

таноми52:

Приведи пример, какой народ во всемирной истории это сделал? Или все были белыми и пушистыми и только "маленький северный" чудовище?

Цитата:не думал я что придется разъяснять что такое каратели))ладно подловлю на их же глупостинемецкие каратели получается за бабушек своих мстили в Белоруссии сжигая деревни?)а украинские якобы каратели из за которых вы верещите на всю округу на донбассе за кого мстят?))ой а американские карательные отряды в дельте реки меконг наверно за детей своих карали вьетнамские поселки?ой как я люблю это оделоих подлавливать"мордой да в говно" (цитата кутузова война и мир)ну и чтобы больше не возрващатсья к этому тупому вопросу от отрицательно адекватных"Потери русского мирного населения составили около 3000 убитых, было разорено свыше 10 000 крестьянских хозяйств. Число жертв подавления восстания среди коренного населения колеблется в обширных пределах от 100 тысяч до 500 тысяч по данным Рудольфа Руммеля"немецкие каратели то по милосерднее были по сравнению с этими извергами Цитата:пока не поздно лучше уже сейчас начинать)Цитата:пссс ваши любимые американцы уже лет 30 только и делают что каяться за годы сегрегационной политикиможет пример возьмете? а то только все плохое из сша тяните типа законов об иноагентах 70 летней давности