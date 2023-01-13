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≡ Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45950
Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
Отправлено: 13.01.23 - 12:12
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Отмена Конституционного закона о Елбасы лишает неприкосновенности родственников первого президента, но при этом не имеет обратной силы. Нурсултан Назарбаев сохраняет гарантии неприкосновенности как экс-президент.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3621
Re: Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет...
Отправлено: 13.01.23 - 12:12
#1
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Повезло родственникам. Надо думать, поэтому и итоги кантара толком не расследуется, если принимать во внимание 2 и 6 пункты.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21647
Re: Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет...
Отправлено: 13.01.23 - 15:27
#2
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На ваши деньги как говорится, любые капризы..
Дело не в том, что у него 20 ярдов кэшем, хотя это огромная сумма..
Хватит на полгода полномасштабной войны как говорится с профессиональной армией в 300 тысяч бойцов..
Дело в другом, что эти 20 ярдов практически неиссякаемы, везде, в каждой казахстанской и не только дырке в земле, в каждом предприятии, доля от 10ти до 30ти процентов никуда не делась..
А потому ни против него, ни против остальных, ничего абсолютно не ждем..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3621
Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
Отправлено: 13.01.23 - 16:18
#3
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Цитата:
111:
потому ни против него, ни против остальных


А, может и не надо ничего против НИХ и делать: - взяли ну и взяли, пусть тихо и молча доживают свой век, ни во что не вмешиваясь.
В нашей земле ВСЕМ и ВСЁ хватит - Всевышний дал нам много и надолго. Главное: - с умом этим всем распределиться, что бы народ зажил хорошо и перед остальным миром не было стыдно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5767
Re: Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет...
Отправлено: 13.01.23 - 16:21
#4
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Чтобы отбить такие огромные деньги нужны такие же огромные вышибалы. Тем более на верхушке остались одни и те же. Это вроде как пчелы против мёда, такое навряд ли прокатит.
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