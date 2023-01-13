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За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала мошеннику 2,5 млн тенге в Костанае
За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала мошеннику 2,5 млн тенге в Костанае
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