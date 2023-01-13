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≡ «Женщина в подъезде вся в крови» - По делу о жестоком убийстве пенсионерки допросили сотрудницу скорой помощи в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45950
«Женщина в подъезде вся в крови» - По делу о жестоком убийстве пенсионерки допросили сотрудницу скорой помощи в Костанае
Отправлено: 13.01.23 - 15:31
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Суд завершил допрос всех свидетелей и продемонстрировал видео следственных действий, на котором подсудимая, 45-летняя Марина ЕВТЮХИНА показывает, как выслеживает пенсионерку, заходит в подъезд и убивает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21647
Re: «Женщина в подъезде вся в крови» - По делу о жестоком...
Отправлено: 13.01.23 - 15:31
#1
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Мда уж..
Таким гопникам нельзя жить на этом свете..
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5767
Re: «Женщина в подъезде вся в крови» - По делу о жестоком...
Отправлено: 13.01.23 - 16:17
#2
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Измерять моральный ущерб в двадцать лямов как-то очень странно, заведомо зная что таких денег и преступника нет. Смерть человека, даже близкого неизмеримая трата,
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