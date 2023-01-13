Отправлено: - 16:18

111:

потому ни против него, ни против остальных

Цитата:А, может и не надо ничего против НИХ и делать: - взяли ну и взяли, пусть тихо и молча доживают свой век, ни во что не вмешиваясь.В нашей земле ВСЕМ и ВСЁ хватит - Всевышний дал нам много и надолго. Главное: - с умом этим всем распределиться, что бы народ зажил хорошо и перед остальным миром не было стыдно.