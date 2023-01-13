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≡ За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала мошеннику 2,5 млн тенге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45950
За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала мошеннику 2,5 млн тенге в Костанае
Отправлено: 13.01.23 - 14:59
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45-летняя жительница областного центра поверила сообщению от мошенников о том, что она стала наследницей. Чтобы получить его, ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт для перечисления 500 тыс. евро.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25630
Re: За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала...
Отправлено: 13.01.23 - 14:59
#1
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Я на незнакомые телефонные
номера, не отвечаю... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21647
Re: За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала...
Отправлено: 13.01.23 - 15:29
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3621
Re: За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала...
Отправлено: 13.01.23 - 16:07
#3
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Цитата:
drakon:
, не отвечаю...


Я отвечаю: - я предприниматель, глава хозяйства: - и по работе и по закупкам мне звонят многие в том числе и незнакомые люди, особенно в период уборки.
Пару сомнительных звонков были по банку: - просто говорю что бы они связали меня с моим личным менеджером и они перестают звонить.
Были несколько писем на электронную почту из якобы республики Того и ещё каких то островов от адвоката, поверенного недавно умершего человека с моей фамилией, что якобы мой недавно умерший родственник оставил наследство в несколько миллионов долларов и мне надо выслать некоторые копии документов для идентификации личности и после банковских формальностей приехать и вступить во владения наследством.
Почему то они не звонят моим рабочим, только мне и моей супруге.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1026
За мнимое наследство в 500 тыс. евро женщина отдала мошеннику 2,5 млн тенге в Костанае
Отправлено: 13.01.23 - 16:12
#4
Комментарий проходит проверку.
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