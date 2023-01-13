Отправлено: - 16:07

drakon:

, не отвечаю...

Цитата:Я отвечаю: - я предприниматель, глава хозяйства: - и по работе и по закупкам мне звонят многие в том числе и незнакомые люди, особенно в период уборки.Пару сомнительных звонков были по банку: - просто говорю что бы они связали меня с моим личным менеджером и они перестают звонить.Были несколько писем на электронную почту из якобы республики Того и ещё каких то островов от адвоката, поверенного недавно умершего человека с моей фамилией, что якобы мой недавно умерший родственник оставил наследство в несколько миллионов долларов и мне надо выслать некоторые копии документов для идентификации личности и после банковских формальностей приехать и вступить во владения наследством.Почему то они не звонят моим рабочим, только мне и моей супруге.