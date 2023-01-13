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≡ Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45948
Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
Отправлено: 13.01.23 - 12:12
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Отмена Конституционного закона о Елбасы лишает неприкосновенности родственников первого президента, но при этом не имеет обратной силы. Нурсултан Назарбаев сохраняет гарантии неприкосновенности как экс-президент.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3618
Re: Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет...
Отправлено: 13.01.23 - 12:12
#1
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Повезло родственникам. Надо думать, поэтому и итоги кантара толком не расследуется, если принимать во внимание 2 и 6 пункты.
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