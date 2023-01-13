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≡ Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45948
Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
Отправлено: 13.01.23 - 11:11
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Какое наказание предусмотрено за нецензурную брань, как и где будут штрафовать граждан, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2995
Re: Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
Отправлено: 13.01.23 - 11:11
#1
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Год русского языка и запрет на мат - это как-то несовместимо, не находите? :lol:
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
991
Re: Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
Отправлено: 13.01.23 - 11:28
#2
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А как работать теперь! Многие учреждения, в т.ч. и правохранительные, без этого никак.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3618
Re: Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
Отправлено: 13.01.23 - 12:07
#3
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Цитата:
Дантист:
как работать теперь!


Особенно: - сантехникам и грузчикам. И на планёрке в МВД теперь будет скучновато- одни сухие цифры и слова, без связок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18674
Re: Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД
Отправлено: 13.01.23 - 12:15
#4
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судя по сводкам и по аудио/видео в сми ,
акиматы,полициясы и тд все надо разогнать,
точнее арестовать.
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