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«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45948
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1126
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
Вот есть пословица "нет худа без добра",так классно что перестали люди уезжать в РФ. А то там и на "мясо" заберут,да и ЗЭКи вагнеровцы вернутся героями и такая веселуха начнется. Ужас. Молодцы,стройте дома здесь,работайте,размножайтесь.
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:52
Цитата:
Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!
Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.
- Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,
Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!
Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:03
Цитата:
Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,Ну раз не начал войну с соседним селом на старости лет то действительно получается круче) Цитата:
yudjin: Сравнивать президента,Цитата:
yudjin: и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозникаПохоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:10
Зачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 13:16
Цитата:
Считаю наоборот, огромной ошибкой всех 30 лет правления предыдущего, что развалили села и аулы, похерив практически всю инфраструктуру от дорог до ДК. Не серебряные шары и небоскребы надо было строить, а агрогородки... тогда бы не было сейчас у не всегда компетентных чиновников головняка с "юбилейными", "кунаями", "аэропортами", "дачными обществами", заселенными преимущественно сбежавшими в город сельскими жителями.
Цитата:
осталось только как в детском саду пис...ми мериться.
nmv85:
ачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
ачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
Считаю наоборот, огромной ошибкой всех 30 лет правления предыдущего, что развалили села и аулы, похерив практически всю инфраструктуру от дорог до ДК. Не серебряные шары и небоскребы надо было строить, а агрогородки... тогда бы не было сейчас у не всегда компетентных чиновников головняка с "юбилейными", "кунаями", "аэропортами", "дачными обществами", заселенными преимущественно сбежавшими в город сельскими жителями.
Цитата:
abaika95:
то действительно получается круче)
то действительно получается круче)
осталось только как в детском саду пис...ми мериться.
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:21
Освоение целинных земель было прорывом в области СХ. Но в девяностых все разрушили. На примере, у меня родственница живет в деревне. 250 км от города. Там давно нет ни СХ ни полей , что бы туда запустить проекты по СХ там надо миллиарды. На данный момент проживают 400 человек , есть школа до 4 класса в которой 8 учеников и все,львиная доля жителе пенсионеры. Для чего там строить дома?! Там заходи в любую избушку и живи .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5764
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 14:40
Село Викторовка что на Кокшетау, зерендинский район,там Спиртзавод, маслозавод, элеватор, колбасный цех, пекарня, сад и теплица и ещё много чего, люди всегда жили не хуже города, однако в последнее время село стало хиреть. Капиталисты стали грести каждый под себя. Не единого хозяина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 17:36
Цитата:
Уже давно
В соседний ветке вон один пытается примерить советский детский фильм на американский, доказывая что у него интереснее))
yudjin:
осталось только как в детском саду пис...ми мериться
осталось только как в детском саду пис...ми мериться
Уже давно
В соседний ветке вон один пытается примерить советский детский фильм на американский, доказывая что у него интереснее))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3618
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 13.01.23 - 09:17
Цитата:
Ну, давайте дадим этому Омарову Россию со 145 миллионами, необьятные просторы с нескончаемыми запасами и будем посмотреть: - у кого будет круче, вернее: - у кого яйца круче??
yudjin:
Сравнивать президента,
Сравнивать президента,
Ну, давайте дадим этому Омарову Россию со 145 миллионами, необьятные просторы с нескончаемыми запасами и будем посмотреть: - у кого будет круче, вернее: - у кого яйца круче??
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 09:31
Цитата:
Вообще-то речь про Оспанова
Пусть сначала на 19 миллионах потренируется, раз такой умный. В депутаты, сенаторы, министры, президенты, товарища Оспанова!
ACROS:
Ну, давайте дадим этому Омарову Россию со 145 миллионами, необьятные просторы с нескончаемыми запасами и будем посмотреть: - у кого будет круче, вернее: - у кого яйца круче??
Ну, давайте дадим этому Омарову Россию со 145 миллионами, необьятные просторы с нескончаемыми запасами и будем посмотреть: - у кого будет круче, вернее: - у кого яйца круче??
Вообще-то речь про Оспанова
Пусть сначала на 19 миллионах потренируется, раз такой умный. В депутаты, сенаторы, министры, президенты, товарища Оспанова!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21642
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 12:05
Цитата:
Не согласен.
Выглядит как раболепие и холопство, тех, кто думает, что со страной справится только Назарбаев или его ставленники ханы и баи..
То есть, этим сказано, что народ в принципе не очень умен и там нет таких людей среди 19ти миллионов.
Есть только приближенные к южным кланам Ханы и Бии и их родственники, они конечно умнее всех нас и вас тоже..
yudjin:
Пусть сначала на 19 миллионах потренируется, раз такой умный. В депутаты, сенаторы, министры
Пусть сначала на 19 миллионах потренируется, раз такой умный. В депутаты, сенаторы, министры
Не согласен.
Выглядит как раболепие и холопство, тех, кто думает, что со страной справится только Назарбаев или его ставленники ханы и баи..
То есть, этим сказано, что народ в принципе не очень умен и там нет таких людей среди 19ти миллионов.
Есть только приближенные к южным кланам Ханы и Бии и их родственники, они конечно умнее всех нас и вас тоже..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21642
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 12:10
Цитата:
А что..
Когда выборы наступят - Из народа никого не выбирать!
Потому что народ тупой!
Только из окружения президента и только из министров, депутатов имеющих общую родословную с президентом, и сенаторов!
И все должны быть с одного богатого клана!
yudjin:
депутаты, сенаторы, министры, президенты, товарища Оспанова!
депутаты, сенаторы, министры, президенты, товарища Оспанова!
А что..
Когда выборы наступят - Из народа никого не выбирать!
Потому что народ тупой!
Только из окружения президента и только из министров, депутатов имеющих общую родословную с президентом, и сенаторов!
И все должны быть с одного богатого клана!
-
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