Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45948
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
Читать статью

таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3305
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:31
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
осстание началась? если вы гордитесь без цельно положенным сотням тысяч людишек фиг пойми за что это ваши проблемы Ленин же призывал к поражению в войне так вот вам им и надо гордится а то как-то странно получается


Бла-бла-бла!


Цитата:
abaika95:
нефиг было наглеть при переезде на новую землю


Ну, вот и сказочке конец!
Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд (сам-то хоть ориентируешься в истории?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:36
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бла-бла-бла!

мария захарова вошла в чат
как всегда когда у россии аргументов нет включается она) Цитата:
таноми52:
Ну, вот и сказочке конец! Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд

по началу терпели же наглых
аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать
а потом терпелка кончилась)
ниче бывает
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18674
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:37
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тогда казахи хотели называться русскими.
и назывались.
поэтому переток в цифрах и произошел.
давно это известно уже.
не тайна какая то.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3710
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:38
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а тут вопрос широкой кстати нефиг было наглеть при переезде на новую землю занимать пастбища и сгонять людей призвав карателей из казачих станиц убивать местных и сжигать аулы так что ответ в 1916 был на назревший вопрос обнаглевшей колонизации края иногда такое случается не беда)


Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3305
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:38
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот и весь сказ про хорошую жызнь в ссср за чей счет пухли)


А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?
Грош - цена твоей эрудиции!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:40
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тогда казахи хотели называться русскими. и назывались.

это как у конашенкова
у села вилюйки уничтожено миллион семсьот украинских бойцов
а как же так? их воюет то всего 500 тысяч
это мы просто вместе с нашими бойцами подсчитали
они перед смертью все срочно в украинцы записались на радость генштабу
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3305
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:40
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
по началу терпели же наглых аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать


Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:43
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.

а потом еще и дворян на столбы повесили
да в россии нельзя толпе оружие давать
Цитата:
таноми52:
А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?

я бы хотел чтобы один маленький обиженый северный народ не строил из себя сейчас вечного оскорбленного всеми подряд
не устраивал войны с соседями
а просто изучил свою историю и понял что там таких дел натворили что лучше бы сидеть и не отсвечивать почем зря)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3710
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:44
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затем, как говорят пропагандисты и Гога из-за бугра. Селекционер Ленин придумал всякие народы и заселил их на территории СССР. Последние чуть более 70 лет жили не тужили, как в сказках и мультфильмах, как отмечает Серый Волк.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:46
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли

вопрос для не понимающих
кто тогда в каратели записывался из колониальных поселков?
женщины и дети? или ты реально думаешь что в первую мировую под нож всю страну призывали что в деревнях никого не осталось?)) эээх эти сказочники
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21642
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:49
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, жить за счет нашего народа, которого миллионами укокошили, стало им хорошо..
А кто то спросил у тех, кого заморили голодом, на сколько им было хорошо там жить, в СССР?
Нет..
Надо же говорить только о хорошем и аыставлять фото предателей, которые разграбили СССР..
Ну а за счет нас конечно, пару десятков лет им хватило пожить..
Потом не смогли..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21642
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:50
#101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Последние чуть более 70 лет жили не тужили, к

За счет умерщвенных миллионов геноцидом и голодомором..
Теперь вот картинки выставляют, как им было хорошо за счет нашего народа..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:54
#102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто напомню анекдот времен упадка ссср
Газетный киоск. Мужчина спрашивает.- Правда есть?- Правды нет.- А Россия?- Продана. Есть труд за 3 копейки
ну и гимн той страны который со временем читается ужасно комично
союз нерушимый (вранье)
республик свободных (вранье)
навеки (вранье) сплотила великая русь (вранье)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18674
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:55
#103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нацики, создайте ветку "Страна которую мы не любили",
и накладывайте там кучки.
набрасывайте.
тогда хоть логика будет.
а то вы тут не по теме статьи чирикаете.
аж до потолка подпрыгиваете.
хотя у вас такая ветка уже есть вроде.
тут статья
"Страна, которую мы так любили!".
пишем по теме статьи.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2023 - 12:00]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 12:04
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
адепты секты свидетелей "любимой страны"
смотрю обижатсья на правду начали
не то все пишем не то
надо же про вкус пломбира и цветочки
про тролейбусики и водку на троих
прям как в их молодости
только то что выгодно им писать надо
а грязь чернуху нее нее уберите от нас
не хотим мы это читать и верить даже
мы мальчики из страны розовых пони
хотим цензуру, вранье в глаза и чувство мнимой сверхдержавности
а еще доносы писать хотим на тех кто нам не нравится!
ой я как-то нечаянно одну очень знакомую существующую страну описал сейчас))
Профайл
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS