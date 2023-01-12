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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45948
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:31
Цитата:
Бла-бла-бла!
Цитата:
Ну, вот и сказочке конец!
Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд (сам-то хоть ориентируешься в истории?)
abaika95:
осстание началась? если вы гордитесь без цельно положенным сотням тысяч людишек фиг пойми за что это ваши проблемы Ленин же призывал к поражению в войне так вот вам им и надо гордится а то как-то странно получается
осстание началась? если вы гордитесь без цельно положенным сотням тысяч людишек фиг пойми за что это ваши проблемы Ленин же призывал к поражению в войне так вот вам им и надо гордится а то как-то странно получается
Бла-бла-бла!
Цитата:
abaika95:
нефиг было наглеть при переезде на новую землю
нефиг было наглеть при переезде на новую землю
Ну, вот и сказочке конец!
Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд (сам-то хоть ориентируешься в истории?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:36
Цитата:
мария захарова вошла в чат
как всегда когда у россии аргументов нет включается она) Цитата:
по началу терпели же наглых
аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать
а потом терпелка кончилась)
ниче бывает
таноми52:
Бла-бла-бла!
Бла-бла-бла!
мария захарова вошла в чат
как всегда когда у россии аргументов нет включается она) Цитата:
таноми52:
Ну, вот и сказочке конец! Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд
Ну, вот и сказочке конец! Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд
по началу терпели же наглых
аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать
а потом терпелка кончилась)
ниче бывает
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18674
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:37
тогда казахи хотели называться русскими.
и назывались.
поэтому переток в цифрах и произошел.
давно это известно уже.
не тайна какая то.
и назывались.
поэтому переток в цифрах и произошел.
давно это известно уже.
не тайна какая то.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:38
Цитата:
Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.
abaika95:
а тут вопрос широкой кстати нефиг было наглеть при переезде на новую землю занимать пастбища и сгонять людей призвав карателей из казачих станиц убивать местных и сжигать аулы так что ответ в 1916 был на назревший вопрос обнаглевшей колонизации края иногда такое случается не беда)
а тут вопрос широкой кстати нефиг было наглеть при переезде на новую землю занимать пастбища и сгонять людей призвав карателей из казачих станиц убивать местных и сжигать аулы так что ответ в 1916 был на назревший вопрос обнаглевшей колонизации края иногда такое случается не беда)
Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:38
Цитата:
А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?
Грош - цена твоей эрудиции!
abaika95:
вот и весь сказ про хорошую жызнь в ссср за чей счет пухли)
вот и весь сказ про хорошую жызнь в ссср за чей счет пухли)
А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?
Грош - цена твоей эрудиции!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:40
Цитата:
это как у конашенкова
у села вилюйки уничтожено миллион семсьот украинских бойцов
а как же так? их воюет то всего 500 тысяч
это мы просто вместе с нашими бойцами подсчитали
они перед смертью все срочно в украинцы записались на радость генштабу
alex_60:
тогда казахи хотели называться русскими. и назывались.
тогда казахи хотели называться русскими. и назывались.
это как у конашенкова
у села вилюйки уничтожено миллион семсьот украинских бойцов
а как же так? их воюет то всего 500 тысяч
это мы просто вместе с нашими бойцами подсчитали
они перед смертью все срочно в украинцы записались на радость генштабу
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:40
Цитата:
Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли
abaika95:
по началу терпели же наглых аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать
по началу терпели же наглых аж до 1916 года дотерпели хотя могли раньше наказать
Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:43
Цитата:
а потом еще и дворян на столбы повесили
да в россии нельзя толпе оружие давать
Цитата:
я бы хотел чтобы один маленький обиженый северный народ не строил из себя сейчас вечного оскорбленного всеми подряд
не устраивал войны с соседями
а просто изучил свою историю и понял что там таких дел натворили что лучше бы сидеть и не отсвечивать почем зря)
Kairat stayer:
Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.
Недальневидные были, беда и пришла через год в 1917 году. Когда призванные на войну рабочие и крестьяне из глубинок, вместе с рядовыми служивыми армии и флота свергли императора.
а потом еще и дворян на столбы повесили
да в россии нельзя толпе оружие давать
Цитата:
таноми52:
А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?
А ты, позиционирующий себя, как эрудита истории, хотел бы, чтобы СССР сразу же, со дня образования зажил на уровне США? После гражданской войны, интервенции, басмачества, национальных разборок?
я бы хотел чтобы один маленький обиженый северный народ не строил из себя сейчас вечного оскорбленного всеми подряд
не устраивал войны с соседями
а просто изучил свою историю и понял что там таких дел натворили что лучше бы сидеть и не отсвечивать почем зря)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:44
Затем, как говорят пропагандисты и Гога из-за бугра. Селекционер Ленин придумал всякие народы и заселил их на территории СССР. Последние чуть более 70 лет жили не тужили, как в сказках и мультфильмах, как отмечает Серый Волк.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:46
Цитата:
вопрос для не понимающих
кто тогда в каратели записывался из колониальных поселков?
женщины и дети? или ты реально думаешь что в первую мировую под нож всю страну призывали что в деревнях никого не осталось?)) эээх эти сказочники
таноми52:
Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли
Просто боялись, дождались, когда мужики на фронт ушли
вопрос для не понимающих
кто тогда в каратели записывался из колониальных поселков?
женщины и дети? или ты реально думаешь что в первую мировую под нож всю страну призывали что в деревнях никого не осталось?)) эээх эти сказочники
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21642
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:49
Конечно, жить за счет нашего народа, которого миллионами укокошили, стало им хорошо..
А кто то спросил у тех, кого заморили голодом, на сколько им было хорошо там жить, в СССР?
Нет..
Надо же говорить только о хорошем и аыставлять фото предателей, которые разграбили СССР..
Ну а за счет нас конечно, пару десятков лет им хватило пожить..
Потом не смогли..
А кто то спросил у тех, кого заморили голодом, на сколько им было хорошо там жить, в СССР?
Нет..
Надо же говорить только о хорошем и аыставлять фото предателей, которые разграбили СССР..
Ну а за счет нас конечно, пару десятков лет им хватило пожить..
Потом не смогли..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21642
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:50
Цитата:
За счет умерщвенных миллионов геноцидом и голодомором..
Теперь вот картинки выставляют, как им было хорошо за счет нашего народа..
Kairat stayer:
Последние чуть более 70 лет жили не тужили, к
Последние чуть более 70 лет жили не тужили, к
За счет умерщвенных миллионов геноцидом и голодомором..
Теперь вот картинки выставляют, как им было хорошо за счет нашего народа..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:54
просто напомню анекдот времен упадка ссср
Газетный киоск. Мужчина спрашивает.- Правда есть?- Правды нет.- А Россия?- Продана. Есть труд за 3 копейки
ну и гимн той страны который со временем читается ужасно комично
союз нерушимый (вранье)
республик свободных (вранье)
навеки (вранье) сплотила великая русь (вранье)
Газетный киоск. Мужчина спрашивает.- Правда есть?- Правды нет.- А Россия?- Продана. Есть труд за 3 копейки
ну и гимн той страны который со временем читается ужасно комично
союз нерушимый (вранье)
республик свободных (вранье)
навеки (вранье) сплотила великая русь (вранье)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18674
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 11:55
нацики, создайте ветку "Страна которую мы не любили",
и накладывайте там кучки.
набрасывайте.
тогда хоть логика будет.
а то вы тут не по теме статьи чирикаете.
аж до потолка подпрыгиваете.
хотя у вас такая ветка уже есть вроде.
тут статья
"Страна, которую мы так любили!".
пишем по теме статьи.
[Исправлено: alex_60, 13.01.2023 - 12:00]
и накладывайте там кучки.
набрасывайте.
тогда хоть логика будет.
а то вы тут не по теме статьи чирикаете.
аж до потолка подпрыгиваете.
хотя у вас такая ветка уже есть вроде.
тут статья
"Страна, которую мы так любили!".
пишем по теме статьи.
[Исправлено: alex_60, 13.01.2023 - 12:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 12:04
адепты секты свидетелей "любимой страны"
смотрю обижатсья на правду начали
не то все пишем не то
надо же про вкус пломбира и цветочки
про тролейбусики и водку на троих
прям как в их молодости
только то что выгодно им писать надо
а грязь чернуху нее нее уберите от нас
не хотим мы это читать и верить даже
мы мальчики из страны розовых пони
хотим цензуру, вранье в глаза и чувство мнимой сверхдержавности
а еще доносы писать хотим на тех кто нам не нравится!
ой я как-то нечаянно одну очень знакомую существующую страну описал сейчас))
смотрю обижатсья на правду начали
не то все пишем не то
надо же про вкус пломбира и цветочки
про тролейбусики и водку на троих
прям как в их молодости
только то что выгодно им писать надо
а грязь чернуху нее нее уберите от нас
не хотим мы это читать и верить даже
мы мальчики из страны розовых пони
хотим цензуру, вранье в глаза и чувство мнимой сверхдержавности
а еще доносы писать хотим на тех кто нам не нравится!
ой я как-то нечаянно одну очень знакомую существующую страну описал сейчас))
-
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