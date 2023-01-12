Отправлено: - 11:31

abaika95:

осстание началась? если вы гордитесь без цельно положенным сотням тысяч людишек фиг пойми за что это ваши проблемы Ленин же призывал к поражению в войне так вот вам им и надо гордится а то как-то странно получается

abaika95:

нефиг было наглеть при переезде на новую землю

Цитата:Бла-бла-бла!Цитата:Ну, вот и сказочке конец!Про то,что приняли, выкормили и вырастили, стрелами не пронзили и в рабы с верёвками на шее не отвели в Самарканд (сам-то хоть ориентируешься в истории?)