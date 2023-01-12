Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-11°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • З, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 4 из 5«12345»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
Читать статью

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8971
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:01
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вы счастливо жили за счет того, что вас приняли у нас в Казахстане, наши деды, помогли вам, которых Сталин считал неблагонадежными , выкормили и вырастили..

Ты эти байки великой степи оставь на день благодарности елбасы.
Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21629
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:06
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Та

А с какого перепуга ты говоришь не об СССР?
Еще вспомни и времена мамонтов, кто где жил.
Я говорю о конкретно тех людях, кого сослали во времена их неблагонадежности, и которых хотели топить в Каспии, да потом передумали..
Ну фото то об этом и статьи, автор не будет печатать.
Об этом надо молчать и делать вид, что ничего не было..
И говорю это тем, кто постоянно тыкает о том, что он наконец то уехал на свою Историческую Родину.

[Исправлено: 111, 12.01.2023 - 23:07]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:06
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Персонажи с глупыми методичками вообще ответа не достойны. Бесполезно.

Это уже аксиома! :lol: Плюс наивные! 8-) Тоже ту да же.
А так столько всего пережито!!!
:lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:11
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну фото то об этом и статьи

О каком фото речь, конкретно, и что за статьи? :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13348
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:14
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Или это просто модно, называть всех националистами?

Когда у скудоумных аргументов не хватает то у них все националисты,соросвские агенты и црушники)
Цитата:
saba:
А тут нет, загадочный персонаж.

Мой профессор говорил,что чем больше человек строит из себя загадочную сложную личность тем больше вероятность что человек этот обыкновенный идиёт
Так и тут
После спитча про Земекиса и гостью из будущего стало совсем всё понятно про него)) Цитата:
yudjin:
Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.

А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд
Или просто стрелой в ночи прибить,чтобы землю тут не топтали
Но нет,встретили же тут,общались,торговали
Все чинно,благородно
Надеюсь
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13348
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:23
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть прекрасный проект Намедни наша эра. от 1961 до 2003

Раз 6 пересматривал от начала до конца
Мрачно жили люди
Парфенов ради этого и начал проект
Чтобы показать что было не то что помнят люди
Как раз тогда начались первые ностальгии по утраченной державе у россиян
А парфенов их "мордой да в говно" (Кутузов цитата Война и мир)
Старые песни о главном да
Ностальгируйте
А намедни чтобы помнили как было не сладко
Цитата:
Серый волк:
Только нужно учитывать, что счастливые пионеры из Дворца пионеров Кустаная ничего не знали о хлопковых баях.

Сейчас молодежь тоже не знает про коррупцию ничего
Не интересно
А раньше и не писали об этом нигде
Замалчивали проблемы
А сейчас вот НГ любую грязь найдет и опубликует.Буть НГ в СССР редакцию бы разгромили,журналистов в психушку а редактора лет на 8 за антисоветскую дейтельность
Тебе серый как главному пейсателю тут расстрел
За провокации,дезинформацию и подстрекательство
Вот вам любимый СССР
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:39
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд

Ну да, сегодня пожалуй так и было бы - чемодан вокзал. 8-)
А тогда, видимо рады были, что кто то приехал, что то делать начал. Сам жить стал и другим дал.

ПС - Это всё что нужно знать, если кто то говорит, что время всё расставит по местам. Или время лечит. Или придёт сознание и понимание. По моим наблюдениям нифига этого не происходит. Одни отупляются в своей наивности, другие убеждаются в своей превосходности и исключительности. :lol: И только не многие, готовы принять всё как есть. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2023 - 00:51]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 01:16
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Гостья из будущего это наглядно о нашем детстве.

Не только. Приключения Шерлока Холмса, 80-ть дней вокруг света, Маугли, само собой Ну Погоди, Джуль Верн, кто не читал, так фильмы смотрел. да и много ещё чего.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 01:20
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда я посмотрел "три мушкетёра" западного происхождения, то было сразу понятно, чтонаш Д'Артаньян лучший. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7096
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 03:57
#54
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7096
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 04:13
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
другие убеждаются в своей превосходности и исключительности.

---Ходить за юрту по нужде
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7096
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 04:21
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
возвращение в родную гавань.

----Тезка . обьясни где их гавань ???--Ништа́дтский мир (швед. Freden i Nystad) — мирный договор между Русским царством и Шведским королевством, завершивший Северную войну 1700—1721 годов. Подписан 30 августа (10 сентября) 1721 года в городе Ништадте (сейчас в составе Финляндии; шведское название — Нюстад, финское — Уусикаупунки). Был подписан со стороны России Яковом Брюсом и Андреем Остерманом, со стороны Швеции — Юханом Лилльенстедтом и Отто Стрёмфельдом. Договор написан на шведском и немецком языках. Договор изменил русско-шведскую границу, ранее закреплённую Столбовским мирным договором 1617 года. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии (т. н. Старой Финляндии) и других территорий[1]. Россия обязалась вернуть Швеции оккупированную ею Финляндию и уплатить денежную компенсацию.-----Учите историю
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1084
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 08:04
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Учите историю

Тоже непонятно к чему этот опус.Северная война по нынешним понятиям это экспансионистская война в принципе с двух сторон. Ни у кого там не было родной гавани ни у шведов , ни у России.Только Пётр1 в отличие от нынешних политиков не скрывал свои намерения, для него нужно было прорубить окно в Европу и открыть выход к морю. что он и делал как на севере ,так и на юге в Азове. Почему то про него Эл не говорит. что он наслушался Сороса и поэтому стремился в Европу наивный. Ах да Сороса в то время ещё не было, как и США тоже.Как жаль спихнуть не на кого, ну что же тогда будем просто гордиться. Я не порицаю Петра 1, он действовал в интересах своего государства, но не прикрывал свои намерения, тем , что надо защитить чудь. весь и т.д. Поучить историю нужно бы Вам.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1084
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 08:14
#58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ходить за юрту по нужде

Юрта между прочим признана ЮНЕСКО достоянием мирового сообщества, про туалет тоже можно много всего поиронизировать и над русскими и над европейцами,если копнуть недавнюю совсем ещё историю, но не буду сам грешен, тоже хожу в туалет и даже сейчас не всегда и везде есть центральная канализация
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
634
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 08:53
#59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ходить за юрту по нужде

Не самый плохой, кстати, вариант.
Гораздо хуже - просто в штаны. :-)
Профайл
Страница 4 из 5«12345»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 267, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 267
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS