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saba:

Или это просто модно, называть всех националистами?

saba:

А тут нет, загадочный персонаж.

yudjin:

Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.

Цитата:Когда у скудоумных аргументов не хватает то у них все националисты,соросвские агенты и црушники)Цитата:Мой профессор говорил,что чем больше человек строит из себя загадочную сложную личность тем больше вероятность что человек этот обыкновенный идиётТак и тутПосле спитча про Земекиса и гостью из будущего стало совсем всё понятно про него)) Цитата:А могли же верервку на шею и на базар в СамаркандИли просто стрелой в ночи прибить,чтобы землю тут не топталиНо нет,встретили же тут,общались,торговалиВсе чинно,благородноНадеюсь