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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8970
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:01
#45
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Цитата:
111:
Вы счастливо жили за счет того, что вас приняли у нас в Казахстане, наши деды, помогли вам, которых Сталин считал неблагонадежными , выкормили и вырастили..

Ты эти байки великой степи оставь на день благодарности елбасы.
Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21629
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:06
#46
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Цитата:
yudjin:
основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Та

А с какого перепуга ты говоришь не об СССР?
Еще вспомни и времена мамонтов, кто где жил.
Я говорю о конкретно тех людях, кого сослали во времена их неблагонадежности, и которых хотели топить в Каспии, да потом передумали..
Ну фото то об этом и статьи, автор не будет печатать.
Об этом надо молчать и делать вид, что ничего не было..
И говорю это тем, кто постоянно тыкает о том, что он наконец то уехал на свою Историческую Родину.

[Исправлено: 111, 12.01.2023 - 23:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:06
#47
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Цитата:
Серый волк:
Персонажи с глупыми методичками вообще ответа не достойны. Бесполезно.

Это уже аксиома! :lol: Плюс наивные! 8-) Тоже ту да же.
А так столько всего пережито!!!
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 23:11
#48
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Цитата:
111:
Ну фото то об этом и статьи

О каком фото речь, конкретно, и что за статьи? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13348
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:14
#49
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Цитата:
saba:
Или это просто модно, называть всех националистами?

Когда у скудоумных аргументов не хватает то у них все националисты,соросвские агенты и црушники)
Цитата:
saba:
А тут нет, загадочный персонаж.

Мой профессор говорил,что чем больше человек строит из себя загадочную сложную личность тем больше вероятность что человек этот обыкновенный идиёт
Так и тут
После спитча про Земекиса и гостью из будущего стало совсем всё понятно про него)) Цитата:
yudjin:
Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.

А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд
Или просто стрелой в ночи прибить,чтобы землю тут не топтали
Но нет,встретили же тут,общались,торговали
Все чинно,благородно
Надеюсь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13348
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:23
#50
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Цитата:
Серый волк:
Есть прекрасный проект Намедни наша эра. от 1961 до 2003

Раз 6 пересматривал от начала до конца
Мрачно жили люди
Парфенов ради этого и начал проект
Чтобы показать что было не то что помнят люди
Как раз тогда начались первые ностальгии по утраченной державе у россиян
А парфенов их "мордой да в говно" (Кутузов цитата Война и мир)
Старые песни о главном да
Ностальгируйте
А намедни чтобы помнили как было не сладко
Цитата:
Серый волк:
Только нужно учитывать, что счастливые пионеры из Дворца пионеров Кустаная ничего не знали о хлопковых баях.

Сейчас молодежь тоже не знает про коррупцию ничего
Не интересно
А раньше и не писали об этом нигде
Замалчивали проблемы
А сейчас вот НГ любую грязь найдет и опубликует.Буть НГ в СССР редакцию бы разгромили,журналистов в психушку а редактора лет на 8 за антисоветскую дейтельность
Тебе серый как главному пейсателю тут расстрел
За провокации,дезинформацию и подстрекательство
Вот вам любимый СССР
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 00:39
#51
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Цитата:
abaika95:
А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд

Ну да, сегодня пожалуй так и было бы - чемодан вокзал. 8-)
А тогда, видимо рады были, что кто то приехал, что то делать начал. Сам жить стал и другим дал.

ПС - Это всё что нужно знать, если кто то говорит, что время всё расставит по местам. Или время лечит. Или придёт сознание и понимание. По моим наблюдениям нифига этого не происходит. Одни отупляются в своей наивности, другие убеждаются в своей превосходности и исключительности. :lol: И только не многие, готовы принять всё как есть. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2023 - 00:51]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 01:16
#52
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Цитата:
Серый волк:
Гостья из будущего это наглядно о нашем детстве.

Не только. Приключения Шерлока Холмса, 80-ть дней вокруг света, Маугли, само собой Ну Погоди, Джуль Верн, кто не читал, так фильмы смотрел. да и много ещё чего.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1249
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 13.01.23 - 01:20
#53
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А когда я посмотрел "три мушкетёра" западного происхождения, то было сразу понятно, чтонаш Д'Артаньян лучший. :lol:
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