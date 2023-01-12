Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
111: Вы счастливо жили за счет того, что вас приняли у нас в Казахстане, наши деды, помогли вам, которых Сталин считал неблагонадежными , выкормили и вырастили..
Ты эти байки великой степи оставь на день благодарности елбасы. Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.
yudjin: основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Та
А с какого перепуга ты говоришь не об СССР? Еще вспомни и времена мамонтов, кто где жил. Я говорю о конкретно тех людях, кого сослали во времена их неблагонадежности, и которых хотели топить в Каспии, да потом передумали.. Ну фото то об этом и статьи, автор не будет печатать. Об этом надо молчать и делать вид, что ничего не было.. И говорю это тем, кто постоянно тыкает о том, что он наконец то уехал на свою Историческую Родину.
saba: Или это просто модно, называть всех националистами?
Когда у скудоумных аргументов не хватает то у них все националисты,соросвские агенты и црушники) Цитата:
saba: А тут нет, загадочный персонаж.
Мой профессор говорил,что чем больше человек строит из себя загадочную сложную личность тем больше вероятность что человек этот обыкновенный идиёт Так и тут После спитча про Земекиса и гостью из будущего стало совсем всё понятно про него)) Цитата:
yudjin: Моих тут никто не принимал и не выкармливал. Две семьи сами приехали на быках и в чистом тургайском поле основали в 1908 году поселок по своей фамилии Новокиенка. Там по кладбищу идешь и кругом Новики и Круглики... других-то и нет.
А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд Или просто стрелой в ночи прибить,чтобы землю тут не топтали Но нет,встретили же тут,общались,торговали Все чинно,благородно Надеюсь
Серый волк: Есть прекрасный проект Намедни наша эра. от 1961 до 2003
Раз 6 пересматривал от начала до конца Мрачно жили люди Парфенов ради этого и начал проект Чтобы показать что было не то что помнят люди Как раз тогда начались первые ностальгии по утраченной державе у россиян А парфенов их "мордой да в говно" (Кутузов цитата Война и мир) Старые песни о главном да Ностальгируйте А намедни чтобы помнили как было не сладко Цитата:
Серый волк: Только нужно учитывать, что счастливые пионеры из Дворца пионеров Кустаная ничего не знали о хлопковых баях.
Сейчас молодежь тоже не знает про коррупцию ничего Не интересно А раньше и не писали об этом нигде Замалчивали проблемы А сейчас вот НГ любую грязь найдет и опубликует.Буть НГ в СССР редакцию бы разгромили,журналистов в психушку а редактора лет на 8 за антисоветскую дейтельность Тебе серый как главному пейсателю тут расстрел За провокации,дезинформацию и подстрекательство Вот вам любимый СССР
abaika95: А могли же верервку на шею и на базар в Самарканд
Ну да, сегодня пожалуй так и было бы - чемодан вокзал. А тогда, видимо рады были, что кто то приехал, что то делать начал. Сам жить стал и другим дал.
ПС - Это всё что нужно знать, если кто то говорит, что время всё расставит по местам. Или время лечит. Или придёт сознание и понимание. По моим наблюдениям нифига этого не происходит. Одни отупляются в своей наивности, другие убеждаются в своей превосходности и исключительности. И только не многие, готовы принять всё как есть.
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