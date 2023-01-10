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Ну развели сыр бор на ровном месте.Всё от плотности населения, рентабельности и других факторах и расчётах основываться должно. Если посёлок не большой, то домовые котлы само собой неотъемлемая часть. Если город, то тут по обстоятельствам. Есть ТЕЦ, значит и тепло есть и не важно какой климат. Горячая вода всегда нужна, значит и теплотрассы нужны. Если Густонаселённый город, то без центрального (в Германии Fernwärme) не обойтись. Ну конечно от качества работ и материала всё зависит. У меня центральное, 15 лет тут живу, один перебой был и тот аварийный. Круглый год горячая вода и при необходимости отопление. Причём с сегодняшним энерго кризисом во всяком случае в Германии, лучше иметь центральное отопление. Мне всего 30-ть евро добавили, у кого газовое было в три раза (кто 100 платил, теперь под 300 платить должен)Вообще не понятно, как за тридцать лет всё ещё лажу ложат? Как может труба сгнить? Нет конечно всё возможно, но ведь при желании также возможно это сделать, чтобы лет 20-30-ть больше не трогать.