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≡ «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 22:18
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В КТЭК отметили, что за текущий отопительный сезон в микрорайоне Аэропорт несколько раз устраняли порывы. В настоящее время готовится бюджетная заявка на проект реконструкции тепловых сетей стоимость почти 1 млрд тенге.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1082
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 12.01.23 - 11:02
#45
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наверное все эти изменения вносили престарелые академики НАН РК, которые постоянно друг другу справляют то 80,то 90 летие, но при этом продолжают руководить научным процессом. Здоровья и долголетия , конечно же им, но если эти изменения приводят к тому , что мы видим в наших новостройках. то стоило бы призадуматься, а те ли это изменения, которые нам нужны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1245
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 12.01.23 - 23:49
#46
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Ну развели сыр бор на ровном месте.
Всё от плотности населения, рентабельности и других факторах и расчётах основываться должно. Если посёлок не большой, то домовые котлы само собой неотъемлемая часть. Если город, то тут по обстоятельствам. Есть ТЕЦ, значит и тепло есть и не важно какой климат. Горячая вода всегда нужна, значит и теплотрассы нужны. Если Густонаселённый город, то без центрального (в Германии Fernwärme) не обойтись. Ну конечно от качества работ и материала всё зависит. У меня центральное, 15 лет тут живу, один перебой был и тот аварийный. Круглый год горячая вода и при необходимости отопление. Причём с сегодняшним энерго кризисом во всяком случае в Германии, лучше иметь центральное отопление. Мне всего 30-ть евро добавили, у кого газовое было в три раза (кто 100 платил, теперь под 300 платить должен) 8-) Вообще не понятно, как за тридцать лет всё ещё лажу ложат? Как может труба сгнить? Нет конечно всё возможно, но ведь при желании также возможно это сделать, чтобы лет 20-30-ть больше не трогать. 8-)
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