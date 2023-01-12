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Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:04
Как известно, у нас один законодательный орган - Парламент, состоящий из двух палат: сената и мажилиса. И если со второй палатой все более-менее ясно - законодательный орган, депутаты определяются голосованием всех дееспособных граждан, то выборная кампания в сенат, согласитесь, покрыта мраком.
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Д
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:04
А в ежемесячной рассылке ЕНПФ черным по белому написано, уровень инфляции 29%. Видимо Госстат подсуетился
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:09
Когда я готовлю статью в районную газету или куда то или какой то доклад, я всегда тщательно готовлю материал, проверяю первоисточники: - господин Денисов ( не в первый раз) ошибся - Ертысбаев не работал ЛИЧНЫМ советником президента,нет такой должности, он был просто советником президента; и второе: - он не работал послом в РФ, он был послом в Грузии и в Республике Беларусь.
И по поводу, при этом, якобы ЭКОНОМИИ средств, якобы для простого народа: - дешёвый популисткий лозунг; лучше предложите отменить проведение неактуального для Казахстана,чемпионата мира по хоккею в 2027 году - сэкономленные средства пустите на ремонт теплотрасс и ТЭЦ, не повышая при этом тарифа на тепло, для, как он выразился, простых граждан в этот непростой период.
И по поводу, при этом, якобы ЭКОНОМИИ средств, якобы для простого народа: - дешёвый популисткий лозунг; лучше предложите отменить проведение неактуального для Казахстана,чемпионата мира по хоккею в 2027 году - сэкономленные средства пустите на ремонт теплотрасс и ТЭЦ, не повышая при этом тарифа на тепло, для, как он выразился, простых граждан в этот непростой период.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:12
Цитата:
Вам ежемесячно ЕНПФ присылает распечатку вашего счёта ??
Дантист:
ежемесячной рассылке ЕНПФ
ежемесячной рассылке ЕНПФ
Вам ежемесячно ЕНПФ присылает распечатку вашего счёта ??
Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:23
Докопаться у нас, как говорится, и до столба можно...
Но суть темы от этого не изменится.
И главный вопрос состоит в попытке выяснить причину, по которой у нас содержатся за счёт налогоплательщиков совершенно не нужные, бесполезные структуры в сфере управления.
Это, кстати, не только сената касается. Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны"... Кроме, разумеется, тех, кто там "работает" (фильм "Девушка без адреса" видели?), не знает, зачем этот монстр нужен...
Много вопросов к т.н. "национальным" компаниям, которые считаются государственными, но по факту ведут себя, как частные лавочки. Ибо государству, почему-то, платят только налог, а весь доход, который, по идее, должен идти в бюджет государства, растаскивается по карманам "эффективных" манагеров...
А если ещё порыться в структурах управления государства и экономики, то можно ещё много таких "эффективных" контор найти...
[Исправлено: Skeptic, 12.01.2023 - 10:38]
Но суть темы от этого не изменится.
И главный вопрос состоит в попытке выяснить причину, по которой у нас содержатся за счёт налогоплательщиков совершенно не нужные, бесполезные структуры в сфере управления.
Это, кстати, не только сената касается. Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны"... Кроме, разумеется, тех, кто там "работает" (фильм "Девушка без адреса" видели?), не знает, зачем этот монстр нужен...
Много вопросов к т.н. "национальным" компаниям, которые считаются государственными, но по факту ведут себя, как частные лавочки. Ибо государству, почему-то, платят только налог, а весь доход, который, по идее, должен идти в бюджет государства, растаскивается по карманам "эффективных" манагеров...
А если ещё порыться в структурах управления государства и экономики, то можно ещё много таких "эффективных" контор найти...
[Исправлено: Skeptic, 12.01.2023 - 10:38]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 11:10
Цитата:
Для них термин придумали кавазигосударственные, специально читал расшифровку, лже, псевдо, как бы...Это всё синонимы. Удобная штука, как бы государственные, все богатства государства у них и свой карман набивать не мешает, ну в самом деле не по настоящему же государственные
Skeptic:
Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны
Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны
Для них термин придумали кавазигосударственные, специально читал расшифровку, лже, псевдо, как бы...Это всё синонимы. Удобная штука, как бы государственные, все богатства государства у них и свой карман набивать не мешает, ну в самом деле не по настоящему же государственные
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 11:14
Цитата:
У каждого свой пунктик появился, у меня деятельность вновь назначенного акима области, у Акроса чемпионат.
Те деньги никогда не пустят на ЖКХ, так как это разные статьи бюджета и за нецелевое расходование средств вплоть до уголовного дела
ACROS:
неактуального для Казахстана,чемпионата мира по хоккею в 2027 году
неактуального для Казахстана,чемпионата мира по хоккею в 2027 году
У каждого свой пунктик появился, у меня деятельность вновь назначенного акима области, у Акроса чемпионат.
Те деньги никогда не пустят на ЖКХ, так как это разные статьи бюджета и за нецелевое расходование средств вплоть до уголовного дела
Т
Модератор(Администрация сайта)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 11:47
Цитата:
Исправлю, спасибо. Будем проверять факты тщательнее.
ACROS:
Ертысбаев не работал ЛИЧНЫМ советником президента,нет такой должности, он был просто советником президента; и второе: - он не работал послом в РФ, он был послом в Грузии и в Республике Беларусь.
Ертысбаев не работал ЛИЧНЫМ советником президента,нет такой должности, он был просто советником президента; и второе: - он не работал послом в РФ, он был послом в Грузии и в Республике Беларусь.
Исправлю, спасибо. Будем проверять факты тщательнее.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 12:03
Цитата:
Вы же работали в обл.акимате и должны знать: - поменять целевое назначение - пять секунд - окрик акима, бюджетная перезаявка, меняете администратора программ, решение бюджетной комиссии о корректировке бюджета и перепечатываете решение маслихата и все дела.
saba:
это разные статьи бюджета и за нецелевое расходование средств вплоть до уголовного дела
это разные статьи бюджета и за нецелевое расходование средств вплоть до уголовного дела
Вы же работали в обл.акимате и должны знать: - поменять целевое назначение - пять секунд - окрик акима, бюджетная перезаявка, меняете администратора программ, решение бюджетной комиссии о корректировке бюджета и перепечатываете решение маслихата и все дела.
Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 12:24
Цитата:
Это для случаев, когда инициатива СВЕРХУ идёт.
А когда от народа, то появляется необходимость "тщательно изучить вопрос", "выслушать специалистов и экспертов", "заказать исследование"... И прочая мутотень.
ACROS:
пять секунд
пять секунд
Это для случаев, когда инициатива СВЕРХУ идёт.
А когда от народа, то появляется необходимость "тщательно изучить вопрос", "выслушать специалистов и экспертов", "заказать исследование"... И прочая мутотень.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 21:09
Цитата:
не знаю в моё время это было практически невозможно даже акиму, поэтому и заводили всякие фонды типа "Наш Костанай". А тут тем более бюджет проходит как Закон. он так и именуется Его утверждают депутаты, это не маслихат
ACROS:
оменять целевое назначение
оменять целевое назначение
не знаю в моё время это было практически невозможно даже акиму, поэтому и заводили всякие фонды типа "Наш Костанай". А тут тем более бюджет проходит как Закон. он так и именуется Его утверждают депутаты, это не маслихат
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