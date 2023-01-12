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111: Ну я например тоже верил в эту ложь и что?

Цитата:Персонажи с глупыми методичками вообще ответа не достойны. Бесполезно.Но вот оцифорованный лихо подменяет время и понятия счастливого детства на бедлам в котором он вырос, когда не только деревни оказались разграблены, а люди брошены.Брошенными оказались и предприятия гиганты в городах и десятки тысяч людей. акимчики дорграбливали то, что можено ещё развалить и утащить.А детьми вообще никто не занимался и они шлялись по пустырям и заброшенным промзонам с разрухой с мусором и с трупами.Собирали кирпичи на продажу по руинам.В перспективе если повезёт к 16 можно было украсть мешок отрубей!И теперь персонаж пытается натянуть сову на глобус и сказать: НИКОКОГО СЧАСТЬЯ И СЩАСЛИВАГО ДЕТСТВА НЕ БЫЛО!Есть прекрасный проект Намедни наша эра. от 1961 до 2003Только нужно учитывать, что счастливые пионеры из Дворца пионеров Кустаная ничего не знали о хлопковых баях.Для них это была да, самая счастливая страна в очень качественном городе.И они это видели каждый день. Новые детсады. Новые школы с лучшими учителями вполне достойными Москвы. Дворец пионеров, который гремел моделями на уровне СОЮЗА.Кинотеатры. Новый и старый детский мир.Цветущий и растущий город в котором есть будущее!Летом Орлёнок или пионерский лагерь в Крыму, с такими же счастливыми пионерами столиц, с которыми тогдашний Кустанай был на вполне уровне учитывая высокие стандарты образования и уровня развития.Так что эти кадры из фильмов начала восьмидесятых про нас!И они точны. Кстати интересный факт.При первом показе Гостьи из будущего вся страна была парализована на пять дней. Пустые дворцы пионеров. Все ждали следующую серию.