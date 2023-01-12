Re: Дело о крупном хищении при капитальном ремонте плотины в...

Отправлено: - 20:43

Двое не владеют русским языком ??? - полный пиз...шь !!!

У всех троих, я так думаю, высшее образование, и значит они учились, жили в городе - общались со всеми, в том числе и с русскими или русскоязычными казахами; - впрочем может они получили высшее образование у себя в ауле, модным ныне способом - онлайн.