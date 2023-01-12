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≡ Дело о крупном хищении при капитальном ремонте плотины в Костанайской области рассмотрит суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
Дело о крупном хищении при капитальном ремонте плотины в Костанайской области рассмотрит суд
Отправлено: 12.01.23 - 20:24
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Главное судебное разбирательство по делу о хищении нескольких десятков миллионов тенге при капитальном ремонте плотины Шили в Джангельдинском районе Костанайской области назначили сегодня, 12 января.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18660
Re: Дело о крупном хищении при капитальном ремонте плотины в...
Отправлено: 12.01.23 - 20:24
#1
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такая обыденность похоже,
даже норма жизни в кз, что никто уже внимания на это не обращает.
десятки, сотни миллионов, миллиарды..
каждый день..
воруют, воруют и воруют..
у государства..
которое ничего не может поделать...
или не хочет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3613
Re: Дело о крупном хищении при капитальном ремонте плотины в...
Отправлено: 12.01.23 - 20:43
#2
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Двое не владеют русским языком ??? - полный пиз...шь !!!
У всех троих, я так думаю, высшее образование, и значит они учились, жили в городе - общались со всеми, в том числе и с русскими или русскоязычными казахами; - впрочем может они получили высшее образование у себя в ауле, модным ныне способом - онлайн.
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